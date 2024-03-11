https://ria.ru/20240311/britaniya-1932333999.html

В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении

В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении - РИА Новости, 11.03.2024

В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении

В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:52

2024-03-11T16:52

2024-03-11T17:02

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом "исходящих из России угроз"."Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы", - сообщили в МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что эта ситуация - повод задуматься для ответственных политиков в Ереване.

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, в мире, армения, лондон