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В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении - РИА Новости, 11.03.2024
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении
В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:52
2024-03-11T16:52
2024-03-11T17:02
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом "исходящих из России угроз"."Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы", - сообщили в МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что эта ситуация - повод задуматься для ответственных политиков в Ереване.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Великобритания, В мире, Армения, Лондон
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении
В МИД прокомментировали слова замминистра обороны Британии о поддержке Армении