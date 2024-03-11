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В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении - РИА Новости, 11.03.2024
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16:52 11.03.2024 (обновлено: 17:02 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/britaniya-1932333999.html
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении - РИА Новости, 11.03.2024
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении
В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:52
2024-03-11T17:02
россия
великобритания
в мире
армения
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом "исходящих из России угроз"."Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы", - сообщили в МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что эта ситуация - повод задуматься для ответственных политиков в Ереване.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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россия, великобритания, в мире, армения, лондон
Россия, Великобритания, В мире, Армения, Лондон
В МИД обратили внимание на слова замминистра обороны Британии об Армении

В МИД прокомментировали слова замминистра обороны Британии о поддержке Армении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что обратили внимание на высказывания замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, обозначившего готовность оказать поддержку Армении перед лицом "исходящих из России угроз".
"Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи - это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы", - сообщили в МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что эта ситуация - повод задуматься для ответственных политиков в Ереване.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Лавров оценил политику Армении в отношении России
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