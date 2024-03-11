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ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/bomba-1932345871.html
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк
Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:42
2024-03-11T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.50 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 11.55 до 16.50 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили бомбу с дрона на Петровский район Донецка

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.50 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 11.55 до 16.50 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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