https://ria.ru/20240311/bomba-1932345871.html
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк
Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:42
2024-03-11T17:42
2024-03-11T17:42
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.50 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 11.55 до 16.50 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
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ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили бомбу с дрона на Петровский район Донецка