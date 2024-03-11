https://ria.ru/20240311/bomba-1932345871.html

ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк

ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк - РИА Новости, 11.03.2024

ВСУ сбросили бомбу с дрона на Донецк

Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:42

2024-03-11T17:42

2024-03-11T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.50 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 11.55 до 16.50 ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив по городам в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины