https://ria.ru/20240311/boepripasy-1932388017.html

Белый дом просит 29,8 миллиарда долларов на различные виды боеприпасов

Белый дом просит 29,8 миллиарда долларов на различные виды боеприпасов - РИА Новости, 11.03.2024

Белый дом просит 29,8 миллиарда долларов на различные виды боеприпасов

Белый дом запрашивает 29,8 миллиарда долларов в оборонный бюджет на 2025 год на закупку различных видов боеприпасов, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:15

2024-03-11T22:15

2024-03-11T22:15

в мире

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Белый дом запрашивает 29,8 миллиарда долларов в оборонный бюджет на 2025 год на закупку различных видов боеприпасов, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, в эту сумму войдут снаряды различного типа, включая артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия, на 5,9 миллиарда долларов и стратегические ракеты на 7,2 миллиарда долларов. Он отметил, что Белый дом также запросил 16 миллиардов долларов на тактические ракеты. Из-за пробуксовок в конгрессе бюджет правительства на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024) все еще не был утвержден. Американские правительственные ведомства, включая Пентагон, продолжают работу за счет временных резолюций. В рамках текущей временной резолюции финансирование ряда ведомств, включая Пентагон, осуществляется только до 22 марта. Если до этого момента конгрессу не удастся прийти к компромиссу, наступит так называемый шатдаун. В Пентагоне неоднократно подчеркивали, что временное финансирование представляет угрозу национальной безопасности, так как не позволяет ведомству осуществлять усилия по модернизации и более масштабное планирование.

https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932382412.html

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в мире, министерство обороны сша