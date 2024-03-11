https://ria.ru/20240311/blagoustroystvo-1932333864.html
Все районы Ростовской области будут голосовать за объекты благоустройства
Все районы Ростовской области будут голосовать за объекты благоустройства - РИА Новости, 11.03.2024
Все районы Ростовской области будут голосовать за объекты благоустройства
Все города и районы Ростовской области примут участие в голосовании за выбор объектов благоустройства в текущем году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:52
2024-03-11T16:52
2024-03-11T16:52
ростовская область
ростов-на-дону
батайск
благоустройство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Все города и районы Ростовской области примут участие в голосовании за выбор объектов благоустройства в текущем году, сообщает правительство региона. Голосование за объекты благоустройства пройдет офлайн с 15 по 17 марта на стойках волонтеров, адреса которых размещены на сайте нацпроектов. "В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента, и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в голосовании примут участие города, села и поселки всех районов Ростовской области", - говорится в сообщении. Так, в Ростове-на-Дону жители смогут отдать свой голос за один из объектов: сквер имени Седова, Покровский сквер, сквер имени Шолохова, сквер по улице Большой Садовой у консерватории и общественную территорию по улице Зорге. Жители Батайска смогут проголосовать за парк имени Ленина или сквер "Семейный". В Каменске-Шахтинском представлены территории парка Маяковского, а также парков Железнодорожников и Максима Горького. "Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходит в Ростовской области уже в четвертый раз. Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, сохранение колорита и неповторимой архитектуры, а также создание атмосферы комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать", - отметил заместитель губернатора области Игорь Сорокин. Отдать свой голос за ту или иную территорию может каждый гражданин в возрасте от 14 лет. Необходимо выбрать только один из представленных объектов в своем населенном пункте.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, батайск, благоустройство
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Батайск, Благоустройство
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Все города и районы Ростовской области примут участие в голосовании за выбор объектов благоустройства в текущем году, сообщает правительство региона.
Голосование за объекты благоустройства пройдет офлайн с 15 по 17 марта на стойках волонтеров, адреса которых размещены на сайте нацпроектов.
"В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента, и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в голосовании примут участие города, села и поселки всех районов Ростовской области", - говорится в сообщении.
Так, в Ростове-на-Дону
жители смогут отдать свой голос за один из объектов: сквер имени Седова, Покровский сквер, сквер имени Шолохова, сквер по улице Большой Садовой у консерватории и общественную территорию по улице Зорге. Жители Батайска
смогут проголосовать за парк имени Ленина или сквер "Семейный". В Каменске-Шахтинском
представлены территории парка Маяковского, а также парков Железнодорожников и Максима Горького.
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"Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходит в Ростовской области уже в четвертый раз. Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, сохранение колорита и неповторимой архитектуры, а также создание атмосферы комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать", - отметил заместитель губернатора области Игорь Сорокин.
Отдать свой голос за ту или иную территорию может каждый гражданин в возрасте от 14 лет. Необходимо выбрать только один из представленных объектов в своем населенном пункте.