https://ria.ru/20240311/billi_aylish-1932216357.html

Билли Айлиш получила "Оскар"

Билли Айлиш получила "Оскар" - РИА Новости, 11.03.2024

Билли Айлиш получила "Оскар"

Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби", 96-я церемония вручения наград Киноакадемии... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:45

2024-03-11T05:45

2024-03-11T15:39

культура

билли айлиш

сша

лос-анджелес

джеймс бонд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932231743_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_5103e26390b0960cd2f89ee99538912b.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА новости. Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби", 96-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире телеканала ABC.Для Билли Айлиш это второй "Оскар" в карьере, в 2022 году певица завоевала свой первый "Оскар" с композицией "No Time To Die" для фильма о Джеймсе Бонде. "What Was I Made For?" ранее также была удостоена "Золотого глобуса" и "Грэмми".

https://ria.ru/20240311/oskar-1932215589.html

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билли айлиш, сша, лос-анджелес, джеймс бонд