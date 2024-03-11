https://ria.ru/20240311/billi_aylish-1932216357.html
Билли Айлиш получила "Оскар"
Билли Айлиш получила "Оскар" - РИА Новости, 11.03.2024
Билли Айлиш получила "Оскар"
Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби", 96-я церемония вручения наград Киноакадемии... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:45
2024-03-11T05:45
2024-03-11T15:39
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА новости. Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби", 96-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире телеканала ABC.Для Билли Айлиш это второй "Оскар" в карьере, в 2022 году певица завоевала свой первый "Оскар" с композицией "No Time To Die" для фильма о Джеймсе Бонде. "What Was I Made For?" ранее также была удостоена "Золотого глобуса" и "Грэмми".
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билли айлиш, сша, лос-анджелес, джеймс бонд
Культура, Билли Айлиш, США, Лос-Анджелес, Джеймс Бонд
Билли Айлиш получила "Оскар"
Билли Айлиш получила "Оскар" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби"