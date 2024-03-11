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Голикова заявила о снижении безработицы в России - РИА Новости, 11.03.2024
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10:49 11.03.2024 (обновлено: 10:56 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/bezrabotitsa-1932245700.html
Голикова заявила о снижении безработицы в России
Голикова заявила о снижении безработицы в России - РИА Новости, 11.03.2024
Голикова заявила о снижении безработицы в России
Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:49
2024-03-11T10:56
общество
россия
татьяна голикова
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия". Она отметила, что среднегодовая численность занятых в РФ составила 73,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Выставка-форум "Россия"
Голикова заявила о снижении безработицы в России

Голикова: безработица в России снизилась на 20 процентов за последние шесть лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Специалист около стенда с вакансиями. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".
Она отметила, что среднегодовая численность занятых в РФ составила 73,6 миллиона человек.
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Названы регионы – лидеры по уровню безработицы
4 марта, 00:07
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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