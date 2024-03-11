https://ria.ru/20240311/bezrabotitsa-1932245700.html
Голикова заявила о снижении безработицы в России
Голикова заявила о снижении безработицы в России - РИА Новости, 11.03.2024
Голикова заявила о снижении безработицы в России
Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:49
2024-03-11T10:49
2024-03-11T10:56
общество
россия
татьяна голикова
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия". Она отметила, что среднегодовая численность занятых в РФ составила 73,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Выставка-форум "Россия"
Голикова заявила о снижении безработицы в России
Голикова: безработица в России снизилась на 20 процентов за последние шесть лет