https://ria.ru/20240311/bezrabotitsa-1932245700.html

Голикова заявила о снижении безработицы в России

Голикова заявила о снижении безработицы в России - РИА Новости, 11.03.2024

Голикова заявила о снижении безработицы в России

Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:49

2024-03-11T10:49

2024-03-11T10:56

общество

россия

татьяна голикова

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия". Она отметила, что среднегодовая численность занятых в РФ составила 73,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна голикова