https://ria.ru/20240311/bespilotnik-1932222176.html
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет - РИА Новости, 11.03.2024
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет
Разрушений и пострадавших нет после уничтожения двух беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:26
2024-03-11T07:26
2024-03-11T07:26
специальная военная операция на украине
орловская область
происшествия
россия
брянская область
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116184_0:153:3076:1883_1920x0_80_0_0_f52a6b55f88f55f9044dc95eaa05e546.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разрушений и пострадавших нет после уничтожения двух беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской. "Сегодня ночью пресечена попытка очередной атаки вражеских БПЛА по объектам на территории Орловской области... Повреждений и пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", - написал Клычков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что один беспилотник был сбит ПВО над Шаблыкинским районом, а второй посажен силами радиоэлектронной борьбы в Сосковском районе.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
орловская область
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f946d1f835e44769a26ac5136438dc1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, происшествия, россия, брянская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Происшествия, Россия, Брянская область, Андрей Клычков
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет
Губернатор Клычков: после уничтожения БПЛА в Орловской области разрушений нет