https://ria.ru/20240311/bespilotnik-1932222176.html

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет - РИА Новости, 11.03.2024

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА в Орловской области нет

Разрушений и пострадавших нет после уничтожения двух беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:26

2024-03-11T07:26

2024-03-11T07:26

специальная военная операция на украине

орловская область

происшествия

россия

брянская область

андрей клычков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разрушений и пострадавших нет после уничтожения двух беспилотников над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской. "Сегодня ночью пресечена попытка очередной атаки вражеских БПЛА по объектам на территории Орловской области... Повреждений и пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", - написал Клычков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что один беспилотник был сбит ПВО над Шаблыкинским районом, а второй посажен силами радиоэлектронной борьбы в Сосковском районе.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

орловская область

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брянская область

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орловская область, происшествия, россия, брянская область, андрей клычков