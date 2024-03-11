В Белоруссии началась проверка боевой готовности
Минобороны Белоруссии объявило о проверке боевой готовности воинских частей
© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir BlinovБелорусские военнослужащие во время учений
© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir Blinov
Белорусские военнослужащие во время учений. Архивное фото
МИНСК, 11 мар — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
"В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести серию учений и тренировок, в том числе со стрельбой.
Во время проверки запланировано передвижение военной техники, власти могут ввести временное ограничение на движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, белорусская армия уделяет большое внимание боеготовности из-за учений НАТО Steadfast Defender — 2024 вблизи границ республики.
В конце января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender — 2024. В них задействуют до 90 тысяч военных. Учения продлятся несколько месяцев. Варшава анонсировала, что направит на маневры 15 тысяч военных. Польша выступила в роли одной из принимающих стран и разместила на своей территории значительное количество солдат и техники альянса.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Николай Нарышкин заявил, что на начавшихся учениях НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире.
В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко сообщил РИА Новости, что учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Москву не запугать.