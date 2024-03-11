https://ria.ru/20240311/belorussiya-1932269256.html

В Белоруссии началась проверка боевой готовности

В Белоруссии началась проверка боевой готовности - РИА Новости, 11.03.2024

В Белоруссии началась проверка боевой готовности

В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:26

2024-03-11T12:26

2024-03-11T14:01

безопасность

белоруссия

вооруженные силы белоруссии

россия

виктор гулевич

в мире

нато

александр грушко

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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале."В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести серию учений и тренировок, в том числе со стрельбой.Во время проверки запланировано передвижение военной техники, власти могут ввести временное ограничение на движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, белорусская армия уделяет большое внимание боеготовности из-за учений НАТО Steadfast Defender — 2024 вблизи границ республики.На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Николай Нарышкин заявил, что на начавшихся учениях НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире.В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко сообщил РИА Новости, что учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Москву не запугать.

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https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, вооруженные силы белоруссии, россия, виктор гулевич, в мире, нато, александр грушко, москва