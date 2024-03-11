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В Белоруссии началась проверка боевой готовности - РИА Новости, 11.03.2024
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12:26 11.03.2024 (обновлено: 14:01 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/belorussiya-1932269256.html
В Белоруссии началась проверка боевой готовности
В Белоруссии началась проверка боевой готовности - РИА Новости, 11.03.2024
В Белоруссии началась проверка боевой готовности
В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:26
2024-03-11T14:01
безопасность
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
россия
виктор гулевич
в мире
нато
александр грушко
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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале."В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести серию учений и тренировок, в том числе со стрельбой.Во время проверки запланировано передвижение военной техники, власти могут ввести временное ограничение на движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, белорусская армия уделяет большое внимание боеготовности из-за учений НАТО Steadfast Defender — 2024 вблизи границ республики.На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Николай Нарышкин заявил, что на начавшихся учениях НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире.В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко сообщил РИА Новости, что учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Москву не запугать.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html
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безопасность, белоруссия, вооруженные силы белоруссии, россия, виктор гулевич, в мире, нато, александр грушко, москва
Безопасность, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии, Россия, Виктор Гулевич, В мире, НАТО, Александр Грушко, Москва
В Белоруссии началась проверка боевой готовности

Минобороны Белоруссии объявило о проверке боевой готовности воинских частей

© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir BlinovБелорусские военнослужащие во время учений
Белорусские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir Blinov
Белорусские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка боевой готовности, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
"В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", — говорится в публикации.
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В ведомстве уточнили, что личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести серию учений и тренировок, в том числе со стрельбой.
Во время проверки запланировано передвижение военной техники, власти могут ввести временное ограничение на движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
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Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, белорусская армия уделяет большое внимание боеготовности из-за учений НАТО Steadfast Defender — 2024 вблизи границ республики.

В конце января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender — 2024. В них задействуют до 90 тысяч военных. Учения продлятся несколько месяцев. Варшава анонсировала, что направит на маневры 15 тысяч военных. Польша выступила в роли одной из принимающих стран и разместила на своей территории значительное количество солдат и техники альянса.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Николай Нарышкин заявил, что на начавшихся учениях НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире.
В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко сообщил РИА Новости, что учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Москву не запугать.
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БезопасностьБелоруссияВооруженные силы БелоруссииРоссияВиктор ГулевичВ миреНАТОАлександр ГрушкоМосква
 
 
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