https://ria.ru/20240311/bayden-1932360484.html

Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество

Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество - РИА Новости, 11.03.2024

Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество

Президент США Джо Байден 15 апреля встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины и двустороннее... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:53

2024-03-11T18:53

2024-03-11T18:53

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден 15 апреля встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины и двустороннее сотрудничество, заявили в Белом доме. "Президент Байден будет встречать премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Белом доме 15 апреля для дальнейшего укрепления американо-чешских отношений", - говорится в распространенном сообщении. В ходе встречи планируется обсудить поддержку Украины, вопросы безопасности и экономические перспективы. Прага является одним из активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами. Ранее президент Чехии Петр Павел сообщал, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240311/opros-1932339194.html

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932312036.html

украина

чехия

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в мире, украина, джо байден, нато, чехия, киев, петр фиала, петр павел