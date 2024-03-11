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Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество - РИА Новости, 11.03.2024
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18:53 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/bayden-1932360484.html
Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество
Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество - РИА Новости, 11.03.2024
Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество
Президент США Джо Байден 15 апреля встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины и двустороннее... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:53
2024-03-11T18:53
в мире
украина
джо байден
нато
чехия
киев
петр фиала
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден 15 апреля встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины и двустороннее сотрудничество, заявили в Белом доме. "Президент Байден будет встречать премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Белом доме 15 апреля для дальнейшего укрепления американо-чешских отношений", - говорится в распространенном сообщении. В ходе встречи планируется обсудить поддержку Украины, вопросы безопасности и экономические перспективы. Прага является одним из активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами. Ранее президент Чехии Петр Павел сообщал, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240311/opros-1932339194.html
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в мире, украина, джо байден, нато, чехия, киев, петр фиала, петр павел
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Чехия, Киев, Петр Фиала, Петр Павел
Байден и премьер Чехии обсудят помощь Украине и сотрудничество

Байден и Фиала 15 апреля обсудят помощь Украине и двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден 15 апреля встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины и двустороннее сотрудничество, заявили в Белом доме.
«
"Президент Байден будет встречать премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Белом доме 15 апреля для дальнейшего укрепления американо-чешских отношений", - говорится в распространенном сообщении.
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17:16
В ходе встречи планируется обсудить поддержку Украины, вопросы безопасности и экономические перспективы.
Прага является одним из активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.
Ранее президент Чехии Петр Павел сообщал, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаДжо БайденНАТОЧехияКиевПетр ФиалаПетр Павел
 
 
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