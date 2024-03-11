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Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/balakleya-1932353525.html
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России - РИА Новости, 11.03.2024
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России
Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:14
2024-03-11T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
служба безопасности украины
балаклея
харьковская область
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "Реальный срок заключения получил коллаборант, который… возглавлял российскую администрацию в Балаклее. Суд назначил ему 14 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника в Купянске, где он скрывался от правосудия", - говорится в сообщении СБУ. Имя задержанного не называется. У задержанного, как утверждает СБУ, конфисковано имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров и внедорожник. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Коллаборационная деятельность".
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
россия
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балаклея
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, балаклея, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Балаклея, Харьковская область
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России

Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России

CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy / Балаклея, Харьковская область
Балаклея, Харьковская область - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy /
Балаклея, Харьковская область. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.
"Реальный срок заключения получил коллаборант, который… возглавлял российскую администрацию в Балаклее. Суд назначил ему 14 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника в Купянске, где он скрывался от правосудия", - говорится в сообщении СБУ. Имя задержанного не называется.
У задержанного, как утверждает СБУ, конфисковано имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров и внедорожник. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Коллаборационная деятельность".
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныБалаклеяХарьковская область
 
 
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