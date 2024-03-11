https://ria.ru/20240311/balakleya-1932353525.html
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России - РИА Новости, 11.03.2024
Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России
Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:14
2024-03-11T18:14
2024-03-11T18:14
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "Реальный срок заключения получил коллаборант, который… возглавлял российскую администрацию в Балаклее. Суд назначил ему 14 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника в Купянске, где он скрывался от правосудия", - говорится в сообщении СБУ. Имя задержанного не называется. У задержанного, как утверждает СБУ, конфисковано имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров и внедорожник. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Коллаборационная деятельность".
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России
Украинский суд приговорил экс-главу Балаклеи к 14 годам за поддержку России