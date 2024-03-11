https://ria.ru/20240311/balakleya-1932353525.html

Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России

Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России - РИА Новости, 11.03.2024

Экс-глава Балаклеи получил на Украине срок за поддержку России

Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:14

2024-03-11T18:14

2024-03-11T18:14

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России, сообщает в понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "Реальный срок заключения получил коллаборант, который… возглавлял российскую администрацию в Балаклее. Суд назначил ему 14 лет тюрьмы. Правоохранители задержали злоумышленника в Купянске, где он скрывался от правосудия", - говорится в сообщении СБУ. Имя задержанного не называется. У задержанного, как утверждает СБУ, конфисковано имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров и внедорожник. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Коллаборационная деятельность".

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, служба безопасности украины, балаклея, харьковская область