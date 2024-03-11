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Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ
Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:20
2024-03-11T05:20
2024-03-11T05:20
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ
"Грачи" ЦВО уничтожили пехоту ВСУ и технику на авдеевском направлении