https://ria.ru/20240311/aviatsiya-1932215140.html

Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ

Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024

Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ

Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:20

2024-03-11T05:20

2024-03-11T05:20

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, в мире