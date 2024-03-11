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Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/aviatsiya-1932215140.html
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ
Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:20
2024-03-11T05:20
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ

"Грачи" ЦВО уничтожили пехоту ВСУ и технику на авдеевском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25В мире
 
 
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