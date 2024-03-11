https://ria.ru/20240311/aviaperevozki-1932286131.html

Украина начала переговоры с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок

Украина начала переговоры с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок - РИА Новости, 11.03.2024

Украина начала переговоры с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев начинает переговоры с регуляторами ЕС и США по возобновлению авиаперелетов и передает им свое РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:30

2024-03-11T13:30

2024-03-11T13:30

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев начинает переговоры с регуляторами ЕС и США по возобновлению авиаперелетов и передает им свое видение, как это будет происходить в условиях военного положения. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ноябре 2023 года во время выступления в США заявил, что на территории Украины до завершения военных действий могут открыть аэропорт для гражданских бортов, по его словам, этот вопрос обсуждается украинскими властями с союзниками. "Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского – так это работает. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", - сказал Кубраков в интервью агентству РБК-Украина. Он утверждает, что есть европейские авиакомпании, которые очень интересуются вопросом возобновления на Украине гражданских авиаперелетов. "Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", - добавил Кубраков. Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти страны заинтересованы в открытии хотя бы одного аэропорта и работают над тем, чтобы это произошло как можно скорее. Ермак при этом не назвал конкретные сроки запуска аэропорта. В июне прошлого года глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий говорил, что власти Украины на переговорах с ЕС актуализировали вопрос открытия львовского аэропорта.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

https://ria.ru/20240310/pomosch-1932195653.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, сша, дмитрий кулеба, евросоюз