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"Есть опасения": СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 11.03.2024
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09:23 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932230911.html
"Есть опасения": СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
"Есть опасения": СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 11.03.2024
"Есть опасения": СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
Украинская армия испытывает трудности при отступлении под Авдеевкой из-за отсутствия должной подготовки линий обороны, пишет американская газета New York Post. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:23
2024-03-11T09:23
в мире
авдеевка
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар —РИА Новости. Украинская армия испытывает трудности при отступлении под Авдеевкой из-за отсутствия должной подготовки линий обороны, пишет американская газета New York Post."Продвижение (армии России. – Прим. ред.) вызывает опасения украинских войск в плане того, насколько Киев был подготовлен к обороне региона после сдачи Авдеевки в прошлом месяце", — отметили в издании.Российские военные ведут активное наступление в регионе в то время, как ВСУ испытывают острую нехватку техники и боеприпасов, говорится в материале. Так, например, в некоторых подразделениях заканчиваются танки, подчеркнул автор статьи."Новая линия обороны Украины под Авдеевкой &lt;…&gt; подвергается бомбардировкам на фоне продвижения российских войск", — заключили в публикации.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
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авдеевка
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в мире, авдеевка, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Есть опасения": СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Авдеевкой

NYP: ВСУ не могут защищать свои позиции после бегства из Авдеевки

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар —РИА Новости. Украинская армия испытывает трудности при отступлении под Авдеевкой из-за отсутствия должной подготовки линий обороны, пишет американская газета New York Post.
"Продвижение (армии России. – Прим. ред.) вызывает опасения украинских войск в плане того, насколько Киев был подготовлен к обороне региона после сдачи Авдеевки в прошлом месяце", — отметили в издании.
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Российские военные ведут активное наступление в регионе в то время, как ВСУ испытывают острую нехватку техники и боеприпасов, говорится в материале. Так, например, в некоторых подразделениях заканчиваются танки, подчеркнул автор статьи.
"Новая линия обороны Украины под Авдеевкой <…> подвергается бомбардировкам на фоне продвижения российских войск", — заключили в публикации.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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