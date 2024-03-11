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Володин рассказал о последствиях для стран, поддержавших депортацию Ассанжа

Володин рассказал о последствиях для стран, поддержавших депортацию Ассанжа - РИА Новости, 11.03.2024

Володин рассказал о последствиях для стран, поддержавших депортацию Ассанжа

В случае депортации журналиста Джулиана Ассанжа в США поддержавшие ее страны перестанут существовать как правовые государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:30

2024-03-11T08:30

2024-03-11T08:30

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В случае депортации журналиста Джулиана Ассанжа в США поддержавшие ее страны перестанут существовать как правовые государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В конце февраля в Лондоне завершились слушания, где рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Судья Виктория Шарп заявила, что судьи объявят о своем решении позже. По данным газеты Guardian, адвокаты американского правительства заявили, что из-за публикаций Ассанжа пострадали иностранные контакты США. На это его защита заявила, что он разоблачил американские военные преступления, а названные в его сообщениях источники участвовали в преступной деятельности. "В 2016 году в ООН признали лишение свободы Ассанжа незаконным. Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова. Если депортация Ассанжа в США всё же произойдет, страны, поддержавшие её, перестанут существовать как правовые государства", - написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, а не США, он был бы назначен "борцом за правду и свободу". "Ситуация вокруг этого человека - пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя", - подчеркнул Володин. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лондон, россия, вячеслав володин, джулиан ассанж, wikileaks, госдума рф, оон