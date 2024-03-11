https://ria.ru/20240311/artilleriya-1932212667.html

Артиллерия не дала ВСУ провести ротацию на Купянском направлении

Артиллерия не дала ВСУ провести ротацию на Купянском направлении - РИА Новости, 11.03.2024

Артиллерия не дала ВСУ провести ротацию на Купянском направлении

Артиллеристы 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на купянском направлении, РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T04:11

2024-03-11T04:11

2024-03-11T04:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-й танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты легкого 120-миллиметрового орудия 2Б16 "Нона-К" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление живой силы противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении специальной военной операции. По данным разведки, артиллеристы нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях до трех километров", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что разведывательный дрон проводит круглосуточное наблюдение над вражескими позициями, заранее раскрывая планы противника на поле боя и точно корректируя огонь артиллерии. "Очень часто работаем, очень-очень. Ротации противника срываем и уничтожаем их живую силу, блиндажи, технику. Миномет недавно тоже поразили, 82-й у них. Поразили его прямо со второго выстрела", - приводятся в сообщении слова командира орудия с позывным "Макарыч". В Минобороны подчеркнули, что "Нона-К" обладает многофункциональными возможностями, способна выполнять роль миномета, пушки и гаубицы. Благодаря своим компактным размерам и небольшой массе легко перемещается на новые позиции для стрельбы. Расчеты могут использовать широкий спектр снарядов с различными типами зарядов, включая осколочно-фугасные и кумулятивные, а также выполнять выстрелы различных типов калибра 120 миллиметров, что позволяет эффективно решать различные задачи в огневой поддержке, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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россия, вооруженные силы украины