https://ria.ru/20240311/alyuminiy-1931797010.html

"Вырвать последнее": Европа и США готовы пойти на конфликт из-за России

"Вырвать последнее": Европа и США готовы пойти на конфликт из-за России - РИА Новости, 11.03.2024

"Вырвать последнее": Европа и США готовы пойти на конфликт из-за России

На Западе раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России. Однако, предупреждают наблюдатели, из-за дефицита между Европой и США развернется... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:03

экономика

россия

китай

европа

евросоюз

алюминий

санкции в отношении россии

евростат

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На Западе раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России. Однако, предупреждают наблюдатели, из-за дефицита между Европой и США развернется настоящая "алюминиевая война" за поставки с Ближнего Востока. Цены на металл взлетят, и, как всегда, пострадает промышленность.Урок не усвоенC последствиями нехватки алюминия Европа столкнулась еще в 2022-м. Из-за резкого подорожания электроэнергии производство "авиационного металла" упало на 20-30 процентов.Дело в том, что алюминий — крайне энергоемкий. Для выплавки требуется почти в 40 раз больше мощности, чем для меди: на тонну — 15 мегаватт-часов."В Европе тогда производили примерно 4,5 миллиона тонн в год, около миллиона потеряли во время пандемии. Сейчас в ЕС выплавляют порядка 2,7 миллиона тонн, а потребляют вдвое больше — до пяти миллионов", — уточняет Николай Неплюев, экономист и эксперт по вопросам промышленности.Снизились и поставки из России. По данным Евростата, за девять месяцев 2023-го в ЕС получили от Москвы около 550 тысяч тонн — на 33,8% меньше, чем за тот же период 2022 года.Полный запрет импорта обсуждали в рамках 12-го пакета санкций, но так на это и не решились. Добавили алюминий в список критически важного сырья. Тринадцатый пакет, введенный в действие 23 февраля, также оставил этот вопрос без внимания.Однако теперь, как пишет Reuters, в Брюсселе передумали. По данным источников агентства, запрет собираются включить в следующий пакет.Высокая экологичностьЭто удивило аналитиков. В ЕС рассчитывают заменить Россию (восемь процентов рынка) странами Ближнего Востока. Так, Бахрейн и ОАЭ 2022-м суммарно выплавили 4,3 миллиона тонн алюминия. Однако пострадает качество."Например, алюминиевая "катанка": ключевое применение — изготовление кабелей, что делает ее бесценной для проектов по возобновляемым источникам энергии и, таким образом, способствует снижению углеродного следа европейского бизнеса", — указывает Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской академии.В 2022 году более трети импорта "катанки" в ЕС (71 тысяча тонн) пришлось на Россию, крупнейшими импортерами выступили Польша, Испания и Италия.Высокая экологичность для Европы в свете далеко идущих "зеленых планов" критически важна. А по оценкам аналитического центра Harbor Aluminum, углеродный след российской "катанки" на 30-70 процентов ниже, чем у других крупных производителей.Агрессивная конкуренцияВдобавок Европе придется агрессивно конкурировать за металл на мировом рынке, в первую очередь с Соединенными Штатами. Понадобится наращивать импорт либо с Ближнего Востока, либо из КНР, отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."А там поставщики не преминут возможностью задрать цены, к тому же увеличение закупок в Китае невыгодно ЕС по экономическим соображениям: они уже не раз вводили защитные пошлины на китайскую фольгу, и приобретение в КНР алюминия отрицательно повлияет на европейские металлургические заводы, и без того страдающие от дороговизны электроэнергии", — поясняет эксперт.Достаточно вспомнить 2022 год: после сообщений о возможных запретах цены на алюминий выросли почти на десять процентов. А в 2018-м, когда санкции США против "Русала" привели к тому, что котировки на Лондонской бирже металлов (LME) взлетели на 35% всего за несколько дней и достигли семилетнего максимума, возникли значительные перебои на мировом рынке.От импорта сильно зависит и американская промышленность: собственная цветная металлургия не в состоянии удовлетворить спрос. По данным Международного института алюминия, в прошлом году с Ближнего Востока на мировой рынок поступило 6,2 миллиона тонн металла (почти девять процентов), из которых два миллиона ушло в Европу и США."В результате между ЕС и США может разгореться настоящая торговая война: всех ближневосточных мощностей не хватит", — полагает Хазанов."У ЕС останется вариант нарастить закупки в странах СНГ, Китае. Но заводы Азербайджана, Казахстана и так работают на пределе. А контракты в КНР чреваты демпингом и риском нового обвала производства в Европе. США — потенциальные конкуренты за сырье из ОАЭ и Бахрейна — с 2018-го снизили долю закупок в России с девяти до 0,4%. Так что перспектива торговых войн вполне реальна", — добавляет Неплюев.Закрытие предприятийВ конечном же счете пострадают самые разные компании на обоих континентах. "В Европе закроются сотни фирм. И это не говоря уже об угрозе вообще существования алюминиевой промышленности ЕС. Замещение российского сырья ближневосточным вряд ли возможно. Дело в том, что 90% экспорта оттуда уже расписано по покупателям в Азии", — подчеркивает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова.Европейские промышленники не раз требовали от властей одуматься и трезво оценить последствия своих действий. В том числе Федерация потребителей алюминия в Европе (FACE), Федеральная ассоциация экономического развития и внешней торговли Германии (BWA), Итальянская ассоциация поставщиков литейной продукции (AMAFOND), Национальная ассоциация сталей, металлов, лома, метизов (ASSOFERMET) и Итальянская ассоциация литейщиков (ASSOFOND)."Запрет на импорт никак не приблизит окончание войны на Украине. Зато российский чистый алюминий с низким углеродным следом, в котором мы так остро нуждаемся, уйдет Китаю и другим конкурентам. Рынок разбалансируется, цены взлетят, сотни компаний ЕС окажутся под угрозой разорения", — предупреждали в FACE.В Harbour Aluminium также указали на то, что запрет разрушит логистику, что серьезно подорвет конкурентоспособность европейских перерабатывающих предприятий.

https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html

https://ria.ru/20240129/udobreniya-1923742465.html

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экономика, россия, китай, европа, евросоюз, алюминий, санкции в отношении россии, евростат