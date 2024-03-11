https://ria.ru/20240311/aktsiya-1932387492.html

В ДНР избиратели проводят акцию "Бегу, дрифтую на выборы"

В ДНР избиратели проводят акцию "Бегу, дрифтую на выборы" - РИА Новости, 12.03.2024

В ДНР избиратели проводят акцию "Бегу, дрифтую на выборы"

В ДНР проходит акция "Бегу, дрифтую на выборы", в рамках которой неравнодушные жители, спортсмены и автолюбители проезжают и пробегают дистанцию к избирательным РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-11T22:08

2024-03-11T22:08

2024-03-12T09:07

выборы президента россии — 2024

макеевка

донецк

енакиево

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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 11 мар - РИА Новости. В ДНР проходит акция "Бегу, дрифтую на выборы", в рамках которой неравнодушные жители, спортсмены и автолюбители проезжают и пробегают дистанцию к избирательным участкам и принимают участие в голосовании на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции передают эстафету между городами, после чего участники из следующего населенного пункта направляются к избирательному участку и передают эстафету. "Акцию "Дрифтуем на выборы" сегодня Докучаевский городской округ принимает у Харцызского городского округа и передает Волновахскому муниципальному образованию", - рассказал глава Докучаевского муниципального округа Александр Качанов. Акция началась 10 марта в день начала полномасштабного досрочного голосования в республике и уже прошла в Донецке и Макеевке. Бегуны Макеевки передали эстафету в Енакиево. Эстафета продлится вплоть до окончания выборов и каждый город Республики примет участие в этих эстафетах.

https://ria.ru/20240311/svr-1932299139.html

макеевка

донецк

енакиево

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макеевка, донецк, енакиево