https://ria.ru/20240311/aktivy-1932393231.html

СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России

СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России

Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T23:23

2024-03-11T23:23

2024-03-11T23:23

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украина

дидье рейндерс

евросоюз

g7

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. "Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы - ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", - пишет Welt, не раскрывая своих источников. Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России. По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html

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россия, украина, дидье рейндерс, евросоюз, g7