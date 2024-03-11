https://ria.ru/20240311/aktivy-1932393231.html
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России
Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T23:23
2024-03-11T23:23
2024-03-11T23:23
россия
украина
дидье рейндерс
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838517352_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fb59852450798291a98ed80b92011bbd.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. "Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы - ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", - пишет Welt, не раскрывая своих источников. Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России. По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838517352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79bebd63c9d9e85d0335581554645760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дидье рейндерс, евросоюз, g7
Россия, Украина, Дидье Рейндерс, Евросоюз, G7
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России
Welt: ЕС хочет изъять активы России в случае отказа платить репарации после СВО