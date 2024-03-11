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СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России - РИА Новости, 11.03.2024
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23:23 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932393231.html
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России
Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T23:23
2024-03-11T23:23
россия
украина
дидье рейндерс
евросоюз
g7
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt. "Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы - ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", - пишет Welt, не раскрывая своих источников. Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России. По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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россия, украина, дидье рейндерс, евросоюз, g7
Россия, Украина, Дидье Рейндерс, Евросоюз, G7
СМИ раскрыли, в каком случае ЕС хочет конфисковать активы России

Welt: ЕС хочет изъять активы России в случае отказа платить репарации после СВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПеред пленарной сессией Европарламента в Страсбурге
Перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае отказа России от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий, сообщило в понедельник издание Welt.
«
"Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине после окончания войны. ЕС хочет конфисковать их (российские активы - ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", - пишет Welt, не раскрывая своих источников.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами
Вчера, 11:17
Сообщается, что в ЕС считают, что конфискация российских активов будет противоречить нормам международного права, может отпугнуть потенциальных зарубежных инвесторов и спровоцировать РФ на конфискацию западных активов в России.
По данным Welt, пока что ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов. Вырученные таким образом средства ЕС рассчитывает направлять Украине, но это, во-первых, сумма, не превышающая 10 миллиардов евро, а во-вторых, даже для этого пока не выработан механизм передачи средств напрямую Украине.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах РФ 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами
10 марта, 03:10
 
РоссияУкраинаДидье РейндерсЕвросоюзG7
 
 
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