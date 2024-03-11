https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html

Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами

Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами - РИА Новости, 11.03.2024

Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщил Минфин. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:17

2024-03-11T11:17

2024-03-11T11:58

экономика

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщил Минфин."Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций. — Прим. ред.) с иностранными ценными бумагами", — уточнили в ведомстве.Условия проведения операций опубликовали на сайте организатора торгов — ООО "Инвестиционная палата". "Расчеты по сделкам (операциям. — Прим. ред.), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года", — добавило министерство.Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия