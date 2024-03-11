Рейтинг@Mail.ru
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 11.03.2024 (обновлено: 11:58 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами - РИА Новости, 11.03.2024
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщил Минфин. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:17
2024-03-11T11:58
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщил Минфин."Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций. — Прим. ред.) с иностранными ценными бумагами", — уточнили в ведомстве.Условия проведения операций опубликовали на сайте организатора торгов — ООО "Инвестиционная палата". "Расчеты по сделкам (операциям. — Прим. ред.), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года", — добавило министерство.Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
https://ria.ru/20240227/aktivy-1929825327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами

Минфин: правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщил Минфин.
"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций. — Прим. ред.) с иностранными ценными бумагами", — уточнили в ведомстве.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
Условия проведения операций опубликовали на сайте организатора торгов — ООО "Инвестиционная палата".
"Расчеты по сделкам (операциям. — Прим. ред.), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года", — добавило министерство.
Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами
Вчера, 03:10
Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
Минфин рассчитывает, что благодаря этому механизму около трех миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами
27 февраля, 16:58
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала