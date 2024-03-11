https://ria.ru/20240311/aktivy-1932212342.html

Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России

Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России - РИА Новости, 11.03.2024

Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России

Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T04:08

2024-03-11T04:08

2024-03-11T05:28

россия

экономика

украина

африка

дидье рейндерс

евросоюз

euroclear

g7

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион; опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее ЕС как привлекательного инвестиционного центра.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах России 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Санкционный бумеранг Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала падать уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно снижается, по данным МВФ, и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году.Кроме того, активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это наглядно отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи своих исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет свои позиции юань — в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%.Чем грозит конфискация российских денегДальнейшее обсуждение судьбы замороженных российских активов только усугубит проблему, уверены опрошенные экономисты. Их конфискация, если она все-таки состоится, приведет только к потере доверия иностранных инвесторов к евро и местным клиринговым центрам."Утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. Конфискация российских активов может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы", — прокомментировал ситуацию начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий."Конфискация активов может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в ЕС, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций", — соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.А еще конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами по коммерческому диалогу из Африки, Азии, Латинской Америки, выразил уверенность его коллега Тимофей Воронин. Это негативно скажется на темпах роста экономик союза. Негативных показателей уже ждут и сами финансовые власти: Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам текущего года — до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240307/aktivy_tsb-1927057756.html

https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930845472.html

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

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россия, экономика, украина, африка, дидье рейндерс, евросоюз, euroclear, g7, максим осадчий, руслан пермяков