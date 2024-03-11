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Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России - РИА Новости, 11.03.2024
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04:08 11.03.2024 (обновлено: 05:28 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932212342.html
Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России
Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России - РИА Новости, 11.03.2024
Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России
Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T04:08
2024-03-11T05:28
россия
экономика
украина
африка
дидье рейндерс
евросоюз
euroclear
g7
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион; опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее ЕС как привлекательного инвестиционного центра.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах России 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Санкционный бумеранг Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала падать уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно снижается, по данным МВФ, и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году.Кроме того, активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это наглядно отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи своих исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет свои позиции юань — в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%.Чем грозит конфискация российских денегДальнейшее обсуждение судьбы замороженных российских активов только усугубит проблему, уверены опрошенные экономисты. Их конфискация, если она все-таки состоится, приведет только к потере доверия иностранных инвесторов к евро и местным клиринговым центрам."Утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. Конфискация российских активов может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы", — прокомментировал ситуацию начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий."Конфискация активов может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в ЕС, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций", — соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.А еще конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами по коммерческому диалогу из Африки, Азии, Латинской Америки, выразил уверенность его коллега Тимофей Воронин. Это негативно скажется на темпах роста экономик союза. Негативных показателей уже ждут и сами финансовые власти: Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам текущего года — до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
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россия, экономика, украина, африка, дидье рейндерс, евросоюз, euroclear, g7, максим осадчий, руслан пермяков
Россия, Экономика, Украина, Африка, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Euroclear, G7, Максим Осадчий, Руслан Пермяков
Эксперты прогнозируют тяжелый удар по ЕС при конфискации активов России

Эксперты считают, что конфискация активов России ударит по инвестициям в ЕС

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Санкционное противостояние с Россией ударило рикошетом по самому Евросоюзу, охладив интерес к евро как международному средству платежа и замедлив приток иностранных инвестиций в регион; опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что очередной виток спекуляций о будущем российских замороженных активов и дохода с них только усугубит проблему, ставя под угрозу будущее ЕС как привлекательного инвестиционного центра.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами
Вчера, 03:10
В понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах России 15 миллиардов евро до 2027 года и надеется в ближайшие недели договориться о дальнейшем использовании этих средств. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

Санкционный бумеранг

Инвестиционная привлекательность Евросоюза начала падать уже в первый год санкций. С 2019 года иностранные вливания в регион стабильно росли, а в 2022 году снизились на 1,5% к предшествующему году, составив 7,714 триллиона евро. Одновременно снижается, по данным МВФ, и доля евро в качестве резервной валюты центральных банков: до 18,07% в третьем квартале прошлого года с 19,16% в 2021 году и 18,09% в 2022 году.
Где заморожены активы Центробанка России
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Кроме того, активно падает спрос на евро как международное средство платежа - это наглядно отражают данные межбанковской системы SWIFT. Доля "европейца" еще с августа прошлого года колеблется вблизи своих исторических минимумов, по итогам января этого года она составила 23,02%. На этом фоне активно укрепляет свои позиции юань — в начале года его доля приблизилась к историческим максимумам, составив 4,51%.

Чем грозит конфискация российских денег

Дальнейшее обсуждение судьбы замороженных российских активов только усугубит проблему, уверены опрошенные экономисты. Их конфискация, если она все-таки состоится, приведет только к потере доверия иностранных инвесторов к евро и местным клиринговым центрам.
"Утрата доверия к евро может привести к необратимым последствиям – к потере статуса второй резервной валюты мира. Конфискация российских активов может привести к оттоку иностранных инвестиций из Европы", — прокомментировал ситуацию начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Санкции сделали экономику России номером один в Европе, заявил депутат
3 марта, 15:48
"Конфискация активов может создать впечатление политической нестабильности и непредсказуемости в ЕС, что отпугнет международных инвесторов и негативно скажется на восприятии региона как безопасного и стабильного места для инвестиций", — соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
А еще конфискация активов снизит объемы торговли европейских стран с их партнерами по коммерческому диалогу из Африки, Азии, Латинской Америки, выразил уверенность его коллега Тимофей Воронин. Это негативно скажется на темпах роста экономик союза. Негативных показателей уже ждут и сами финансовые власти: Еврокомиссия снизила перспективы роста совокупной экономики стран ЕС по итогам текущего года — до 0,9% с 1,3% в предыдущем прогнозе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах
4 марта, 15:55
 
РоссияЭкономикаУкраинаАфрикаДидье РейндерсЕвросоюзEuroclearG7Максим ОсадчийРуслан Пермяков
 
 
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