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В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции - РИА Новости, 11.03.2024
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16:01 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/agroproduktsiya-1932321423.html
В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции
В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции - РИА Новости, 11.03.2024
В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции
Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:01
2024-03-11T16:01
экономика
россия
белоруссия
польша
еврокомиссия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ,11 мар - РИА Новости. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости. "Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", - сказал представитель ЕК Олоф Жилл. Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html
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экономика, россия, белоруссия, польша, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Белоруссия, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции

ЕС: Еврокомиссия постоянно отслеживает ситуацию с импортом агропродукции России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ,11 мар - РИА Новости. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости.
«
"Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", - сказал представитель ЕК Олоф Жилл.
Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар агропромышленного холдинга Эко-культура на территории регионального индустриального парка Солнечный в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Путин рассказал о рекордных показателях российского экспорта агропродукции
5 марта, 17:45
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияПольшаЕврокомиссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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