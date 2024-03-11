https://ria.ru/20240311/agroproduktsiya-1932321423.html

В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции

В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции - РИА Новости, 11.03.2024

В ЕС оценили вероятность введения санкций против российской агропродукции

Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:01

2024-03-11T16:01

2024-03-11T16:01

экономика

россия

белоруссия

польша

еврокомиссия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ,11 мар - РИА Новости. Представитель ЕС в ответ на вопрос о возможных санкциях против сельхозпродукции из РФ и Белоруссии заявил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию на рынках, примет решение при необходимости. "Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги", - сказал представитель ЕК Олоф Жилл. Ранее власти Польши заявляли, что изучат опыт Латвии, где парламент внес поправки к закону о развитии села и сельского хозяйства, запретив импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240305/agroproduktsiya-1931283030.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, польша, еврокомиссия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии