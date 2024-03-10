https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932125100.html

На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании

На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании - РИА Новости, 10.03.2024

На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании

Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась, сообщил замглавы офиса... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:30

2024-03-10T11:30

2024-03-10T11:30

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала "Рада". МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. "Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - сказал Сибига. По его словам, должны пройти ещё определённые процедуры после согласования кандидата. "После этого формальным финалом этой истории является указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры, это состоится после получения агремана британской стороны", - подчеркнул Сибига. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.

https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, украина, россия, андрей сибига, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины