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На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании - РИА Новости, 10.03.2024
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11:30 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932125100.html
На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании
На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании - РИА Новости, 10.03.2024
На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании
Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась, сообщил замглавы офиса... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:30
2024-03-10T11:30
в мире
великобритания
украина
россия
андрей сибига
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валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала "Рада". МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. "Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - сказал Сибига. По его словам, должны пройти ещё определённые процедуры после согласования кандидата. "После этого формальным финалом этой истории является указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры, это состоится после получения агремана британской стороны", - подчеркнул Сибига. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929305285.html
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в мире, великобритания, украина, россия, андрей сибига, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине начали оформлять Залужного в качестве посла в Великобритании

На Украине начали оформлять документы для назначения Залужного послом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже началась, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала "Рада".
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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"Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским", - сказал Сибига.
По его словам, должны пройти ещё определённые процедуры после согласования кандидата. "После этого формальным финалом этой истории является указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры, это состоится после получения агремана британской стороны", - подчеркнул Сибига.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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В миреВеликобританияУкраинаРоссияАндрей СибигаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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