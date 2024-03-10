https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html

СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом

СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом

Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось "беспрецедентным" нарушением дипломатических норм, пишет... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T04:10

2024-03-10T04:10

2024-03-10T05:34

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владимир зеленский

дмитрий кулеба

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верховная рада украины

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось "беспрецедентным" нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание "Зеркало недели".В четверг МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Дипломатическое ведомство направило в Лондон запрос на агреман."За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии", — говорится в статье.Как утверждает издание, офис Владимира Зеленского заставил главу МИД Дмитрия Кулебу сделать этот беспрецедентный шаг, так как боялся того, что Залужный откажется от назначения. При этом Кулеба не является министром, который может сказать "нет" Зеленскому, когда тот "нарушает законы, правила и приличия", пишет "Зеркало недели".Также издание выразило сомнения в том, что Залужный справится с новой должностью, задавшись вопросом, возьмет ли Зеленский трубку при звонке экс-главкома, с которым во время обсуждения ситуации на фронте "они начинали ругаться друг с другом на второй минуте"."При этом сам Залужный не имеет абсолютно никакого представления о том, что такое посольство и работа посла. Коллектив почти любого посольства — это террариум, где "давят, душат, режут за каждый лишний фунт". Это подводная лодка со всеми вытекающими из этого проблемами команды", — указывает издание, предрекая Залужному "реальность" с "ежедневными доносами".Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html

https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html

https://ria.ru/20240309/plennyy-1931975245.html

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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, верховная рада украины