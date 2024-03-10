Рейтинг@Mail.ru
СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 10.03.2024 (обновлено: 05:34 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html
СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом
СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом - РИА Новости, 10.03.2024
СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом
Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось "беспрецедентным" нарушением дипломатических норм, пишет... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T04:10
2024-03-10T05:34
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось "беспрецедентным" нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание "Зеркало недели".В четверг МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Дипломатическое ведомство направило в Лондон запрос на агреман."За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии", — говорится в статье.Как утверждает издание, офис Владимира Зеленского заставил главу МИД Дмитрия Кулебу сделать этот беспрецедентный шаг, так как боялся того, что Залужный откажется от назначения. При этом Кулеба не является министром, который может сказать "нет" Зеленскому, когда тот "нарушает законы, правила и приличия", пишет "Зеркало недели".Также издание выразило сомнения в том, что Залужный справится с новой должностью, задавшись вопросом, возьмет ли Зеленский трубку при звонке экс-главкома, с которым во время обсуждения ситуации на фронте "они начинали ругаться друг с другом на второй минуте"."При этом сам Залужный не имеет абсолютно никакого представления о том, что такое посольство и работа посла. Коллектив почти любого посольства — это террариум, где "давят, душат, режут за каждый лишний фунт". Это подводная лодка со всеми вытекающими из этого проблемами команды", — указывает издание, предрекая Залужному "реальность" с "ежедневными доносами".Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html
https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html
https://ria.ru/20240309/plennyy-1931975245.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом

"Зеркало недели": Залужного назначили послом в Британии с нарушением дипнорм

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось "беспрецедентным" нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание "Зеркало недели".
В четверг МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании. Дипломатическое ведомство направило в Лондон запрос на агреман.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Будет хуже": слова жены Зеленского об Украине вызвали гнев в Сети
Вчера, 09:53
"За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии", — говорится в статье.
Как утверждает издание, офис Владимира Зеленского заставил главу МИД Дмитрия Кулебу сделать этот беспрецедентный шаг, так как боялся того, что Залужный откажется от назначения. При этом Кулеба не является министром, который может сказать "нет" Зеленскому, когда тот "нарушает законы, правила и приличия", пишет "Зеркало недели".
Также издание выразило сомнения в том, что Залужный справится с новой должностью, задавшись вопросом, возьмет ли Зеленский трубку при звонке экс-главкома, с которым во время обсуждения ситуации на фронте "они начинали ругаться друг с другом на второй минуте".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
СМИ: Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Кулебу
8 марта, 18:18
"При этом сам Залужный не имеет абсолютно никакого представления о том, что такое посольство и работа посла. Коллектив почти любого посольства — это террариум, где "давят, душат, режут за каждый лишний фунт". Это подводная лодка со всеми вытекающими из этого проблемами команды", — указывает издание, предрекая Залужному "реальность" с "ежедневными доносами".
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.
Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Пятого февраля, незадолго до отставки Залужного с поста главкома ВСУ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявлял, что тот согласился на должность посла в Великобритании.
Военнопленный ВСУ: От прихода нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского
Вчера, 06:04
 
В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала