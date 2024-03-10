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Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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18:10 10.03.2024 (обновлено: 00:05 11.03.2024)
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html
Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине
Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T18:10
2024-03-11T00:05
в мире
украина
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
нато
радослав сикорский
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине."Дальше скрывать это они уже не могли", — сказала она.Ранее в воскресенье Сикорский заявил, что несколько стран НАТО уже направили своих военных на Украину. Он также добавил, что "в отличие от некоторых политиков" не собирается разглашать, какие именно государства это сделали.Накануне глава МИД Польши заявил, что отправку солдат из западных стран на территорию Украины "нельзя считать немыслимой". Он также отметил, что ценит эту инициативу президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
https://ria.ru/20240306/voysk-1931418814.html
https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html
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в мире, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, нато, радослав сикорский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, НАТО, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине

Захарова: НАТО больше не может скрывать наличие своих военных на Украине

© AFP 2024 / JONATHAN NACKSTRANDВоеннослужащий во время учений НАТО
Военнослужащий во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AFP 2024 / JONATHAN NACKSTRAND
Военнослужащий во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине.
«
"Дальше скрывать это они уже не могли", — сказала она.
Вертолеты ВС Польши - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину
6 марта, 11:54
Ранее в воскресенье Сикорский заявил, что несколько стран НАТО уже направили своих военных на Украину. Он также добавил, что "в отличие от некоторых политиков" не собирается разглашать, какие именно государства это сделали.
Накануне глава МИД Польши заявил, что отправку солдат из западных стран на территорию Украины "нельзя считать немыслимой". Он также отметил, что ценит эту инициативу президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
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В Британии назвали причину заявлений об отправке войск НАТО на Украину
Вчера, 13:41
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину
9 марта, 22:32
 
В миреУкраинаРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостНАТОРадослав СикорскийМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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