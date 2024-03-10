https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html

Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине

Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Захарова ответила на слова Сикорского о военных НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T18:10

2024-03-10T18:10

2024-03-11T00:05

в мире

украина

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

нато

радослав сикорский

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932172861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd50700c91c8b11f22ced7eb860f777c.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военных из стран НАТО на Украине."Дальше скрывать это они уже не могли", — сказала она.Ранее в воскресенье Сикорский заявил, что несколько стран НАТО уже направили своих военных на Украину. Он также добавил, что "в отличие от некоторых политиков" не собирается разглашать, какие именно государства это сделали.Накануне глава МИД Польши заявил, что отправку солдат из западных стран на территорию Украины "нельзя считать немыслимой". Он также отметил, что ценит эту инициативу президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.

https://ria.ru/20240306/voysk-1931418814.html

https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html

https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, нато, радослав сикорский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)