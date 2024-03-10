https://ria.ru/20240310/zaderzhaniya-1932123207.html

В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами

В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами - РИА Новости, 10.03.2024

В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами

Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:05

2024-03-10T11:05

2024-03-10T11:05

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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31 марта, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "В ходе операции против террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ - ред.) в провинции Сакарья задержаны 33 подозреваемых (в связях с ИГ - ред.)... установлено, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе", - написал министр в соцсети X. В ходе обысков конфисковано оружие, боеприпасы, запрещенная литература и большое количество валюты, отметил Ерликая.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

турция

сакарья (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сакарья (провинция), россия