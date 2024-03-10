https://ria.ru/20240310/zaderzhaniya-1932123207.html
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами - РИА Новости, 10.03.2024
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами
Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:05
2024-03-10T11:05
2024-03-10T11:05
в мире
турция
сакарья (провинция)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg
СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31 марта, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "В ходе операции против террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ - ред.) в провинции Сакарья задержаны 33 подозреваемых (в связях с ИГ - ред.)... установлено, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе", - написал министр в соцсети X. В ходе обысков конфисковано оружие, боеприпасы, запрещенная литература и большое количество валюты, отметил Ерликая.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html
турция
сакарья (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fa142da26056dba6635a544f05bb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сакарья (провинция), россия
В мире, Турция, Сакарья (провинция), Россия
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами
На западе Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами
СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости.
Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31 марта, сообщил
в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В ходе операции против террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ - ред.) в провинции Сакарья задержаны 33 подозреваемых (в связях с ИГ - ред.)... установлено, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе", - написал министр в соцсети X.
В ходе обысков конфисковано оружие, боеприпасы, запрещенная литература и большое количество валюты, отметил Ерликая.
* Террористическая организация, запрещена в России
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине