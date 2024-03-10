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В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами - РИА Новости, 10.03.2024
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11:05 10.03.2024
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В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами - РИА Новости, 10.03.2024
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами
Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:05
2024-03-10T11:05
в мире
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31 марта, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "В ходе операции против террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ - ред.) в провинции Сакарья задержаны 33 подозреваемых (в связях с ИГ - ред.)... установлено, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе", - написал министр в соцсети X. В ходе обысков конфисковано оружие, боеприпасы, запрещенная литература и большое количество валюты, отметил Ерликая.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, турция, сакарья (провинция), россия
В мире, Турция, Сакарья (провинция), Россия
В Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами

На западе Турции задержали 33 подозреваемых в подготовке терактов перед выборами

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Силовики задержали более 30 подозреваемых в турецкой провинции Сакарья на западе страны по подозрению в подготовке терактов перед муниципальными выборами 31 марта, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В ходе операции против террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ - ред.) в провинции Сакарья задержаны 33 подозреваемых (в связях с ИГ - ред.)... установлено, что среди задержанных есть те, кто готовил теракты в преддверии выборов, направлял боевиков в зоны конфликтов, оказывал террористам финансовую помощь и управлял нелегальными мечетями и медресе", - написал министр в соцсети X.
В ходе обысков конфисковано оружие, боеприпасы, запрещенная литература и большое количество валюты, отметил Ерликая.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреТурцияСакарья (провинция)Россия
 
 
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