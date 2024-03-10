https://ria.ru/20240310/zabastovka-1932200548.html

Профсоюз машинистов Германии объявил о новой забастовке

Профсоюз машинистов Германии объявил о новой забастовке - РИА Новости, 10.03.2024

Профсоюз машинистов Германии объявил о новой забастовке

Профсоюз машинистов Германии GDL объявил в воскресенье о новой забастовке, ожидается, что пассажирское движение будет существенно нарушено во вторник, сообщило... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T23:10

2024-03-10T23:10

2024-03-10T23:10

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германия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Профсоюз машинистов Германии GDL объявил в воскресенье о новой забастовке, ожидается, что пассажирское движение будет существенно нарушено во вторник, сообщило издание Bild. "Как в воскресенье вечером объявил профсоюз, забастовка на пассажирском транспорте начнется в 2 часа ночи (4.00 мск - ред.) во вторник и завершится в 2 часа ночи в среду", - пишет Bild. Кроме того, с 6 вечера в понедельник начнется 24-часовая забастовка сотрудников грузового железнодорожного транспорта. Ранее GDL и железнодорожная компания Deutsche Bahn договорились возобновить переговоры в понедельник, но профсоюз потребовал предоставить улучшенное предложение в воскресенье, чего компания не сделала. В прошлый понедельник глава профсоюза GDL Клаус Везельский объявил о 35-часовой забастовке сотрудников железнодорожного транспорта. Забастовка на грузовом движении началась в 6 часов вечера в среду (20.00 мск), а на пассажирском - в 2 часа ночи четверга (4.00 мск). По словам Везельского, продолжительность забастовки символизировала борьбу профсоюза за перевод сотрудников на 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы. В январе же GDL и вовсе объявлял рекордную шестидневную забастовку сотрудников железнодорожного транспорта. В последние два месяца транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, а забастовки нарушали работу аэропортов, городского транспорта и железных дорог.

https://ria.ru/20240309/lufthansa-1932021901.html

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия