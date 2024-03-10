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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/yuzhnodonetskoe-1932138925.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 150 солдат,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T13:44
2024-03-10T13:44
специальная военная операция на украине
россия
киев
угледар
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 150 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ. Отмечается, что также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Угледар, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении потеряли более 150 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 150 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУгледарВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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