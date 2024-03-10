https://ria.ru/20240310/yuzhnodonetskoe-1932138925.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 150 солдат,... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:44

2024-03-10T13:44

2024-03-10T13:44

специальная военная операция на украине

россия

киев

угледар

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери Киева составили более 150 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ. Отмечается, что также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html

россия

киев

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, угледар, вооруженные силы украины, безопасность