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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:02
2024-03-10T21:02
2024-03-10T21:02
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне звучат взрывы", - говорится в сообщении Мрочко. По данным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Мрочко: в подконтрольном ВСУ городе Херсоне звучат взрывы