https://ria.ru/20240310/vzryvy-1932189885.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 10.03.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T21:02

2024-03-10T21:02

2024-03-10T21:02

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в понедельник сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне звучат взрывы", - говорится в сообщении Мрочко. По данным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область , россия