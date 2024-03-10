https://ria.ru/20240310/vremya_geroev-1932113251.html

Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев"

Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев" - РИА Новости, 10.03.2024

Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев"

В марте 2024 года начался прием заявок на обучение по новой кадровой программе "Время героев". Цель этого проекта — подготовить высококвалифицированных... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:39

2024-03-10T09:39

2024-03-10T09:39

инфографика

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

образование

российская академия народного хозяйства

программа "время героев"

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В марте 2024 года начался прием заявок на обучение по новой кадровой программе "Время героев". Цель этого проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Попасть на программу смогут военнослужащие, имеющие высшее образование и управленческий опыт, независимо от звания и должности. Смотрите в инфографике Ria.ru, как организован отбор, кто будет наставниками и чему там научат.

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послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, образование, инфографика, российская академия народного хозяйства, программа "время героев"