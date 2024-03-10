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Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев" - РИА Новости, 10.03.2024
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09:39 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/vremya_geroev-1932113251.html
Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев"
Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев" - РИА Новости, 10.03.2024
Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев"
В марте 2024 года начался прием заявок на обучение по новой кадровой программе "Время героев". Цель этого проекта — подготовить высококвалифицированных... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:39
2024-03-10T09:39
инфографика
послание президента федеральному собранию —  2024 
общество
образование
российская академия народного хозяйства
программа "время героев"
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В марте 2024 года начался прием заявок на обучение по новой кадровой программе "Время героев". Цель этого проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Попасть на программу смогут военнослужащие, имеющие высшее образование и управленческий опыт, независимо от звания и должности. Смотрите в инфографике Ria.ru, как организован отбор, кто будет наставниками и чему там научат.
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96
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послание президента федеральному собранию —  2024 , общество, образование, инфографика, российская академия народного хозяйства, программа "время героев"
Инфографика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество, Образование, Российская академия народного хозяйства, Программа "Время героев"
Инфографика

Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев"

Читать ria.ru в
В марте 2024 года начался прием заявок на обучение по новой кадровой программе "Время героев". Цель этого проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Попасть на программу смогут военнослужащие, имеющие высшее образование и управленческий опыт, независимо от звания и должности. Смотрите в инфографике Ria.ru, как организован отбор, кто будет наставниками и чему там научат.
 
ИнфографикаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 ОбществоОбразованиеРоссийская академия народного хозяйстваПрограмма "Время героев"
 
 
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