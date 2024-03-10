https://ria.ru/20240310/voyska-1932138548.html

В Британии назвали причину заявлений об отправке войск НАТО на Украину

В Британии назвали причину заявлений об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 10.03.2024

В Британии назвали причину заявлений об отправке войск НАТО на Украину

В Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на профессора... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T13:41

2024-03-10T13:41

2024-03-10T13:41

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радослав сикорский

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Европе обсуждают ввод войск на Украину из-за отсутствия помощи Киеву со стороны США, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на профессора стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипса О'Брайена."На самом деле, сейчас этот вопрос встал более остро, так как США отступили и перестали помогать. Теперь Европа столкнулась с ужасной дилеммой: смотреть, как на Украине заканчиваются боеприпасы, или помочь Украине напрямую", — отметил он.Россия не раз предупреждала, что, если НАТО отправит своих военных, не удастся избежать столкновения альянса с Москвой, напомнили в публикации. Все это, добавили в статье, грозит началом глобального ядерного конфликта.Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать немыслимой.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html

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в мире, украина, россия, европа, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков, нато