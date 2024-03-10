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В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков - РИА Новости, 10.03.2024
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20:24 10.03.2024 (обновлено: 20:28 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/voditel-1932186645.html
В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков
В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков - РИА Новости, 10.03.2024
В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков
На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний водитель автомобиля наехал на двух 16-летних девушек, переходивших... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:24
2024-03-10T20:28
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний водитель автомобиля наехал на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На нерегулируемом пешеходном переходе на Бульваре Адмирала Ушакова 66-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков

В Южном Бутово в Москве 66-летний водитель наехал на двух 16-летних девушек

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов на Бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 10 марта 2024
Место происшествия, где водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов на Бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов на Бульваре Адмирала Ушакова в Москве. 10 марта 2024
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний водитель автомобиля наехал на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"На нерегулируемом пешеходном переходе на Бульваре Адмирала Ушакова 66-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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