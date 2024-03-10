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В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков

В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков - РИА Новости, 10.03.2024

В Москве 66-летний водитель наехал на двух девушек-подростков

На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний водитель автомобиля наехал на двух 16-летних девушек, переходивших... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:24

2024-03-10T20:24

2024-03-10T20:28

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний водитель автомобиля наехал на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На нерегулируемом пешеходном переходе на Бульваре Адмирала Ушакова 66-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

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происшествия, авто, москва