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"Умоляли расстрелять". Что скрывается за стенами самой жестокой тюрьмы - РИА Новости, 10.03.2024
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08:00 10.03.2024 (обновлено: 08:04 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/tyurma-1931805846.html
"Умоляли расстрелять". Что скрывается за стенами самой жестокой тюрьмы
"Умоляли расстрелять". Что скрывается за стенами самой жестокой тюрьмы - РИА Новости, 10.03.2024
"Умоляли расстрелять". Что скрывается за стенами самой жестокой тюрьмы
Колонию "Черный беркут" считали одной из самых жестоких. Лагерь построили почти у полярного круга посреди вековой тайги. На протяжении ста лет там содержали... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:00
2024-03-10T08:04
свердловская область
михаил круг
ростов-на-дону
убийство
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Колонию "Черный беркут" считали одной из самых жестоких. Лагерь построили почти у полярного круга посреди вековой тайги. На протяжении ста лет там содержали маньяков, террористов и лидеров преступных группировок. Сегодня зона закрыта, но память о ней жива до сих пор. Каким был быт заключенных — в материале РИА Новости.На скалахИК-56 открыли в 1935 году в поселке Лозьвинский Свердловской области. Туда свозили уголовников со всего Советского Союза. В частности, тех, кого приговорили к расстрелу, но помиловали.Чтобы пресечь попытки побега, здания возвели прямо на скалах — так заключенные не смогли бы сделать подкоп. Порода была настолько твердой, что в "Беркуте" не удалось пробить канализацию. Кроме того, от свободы арестантов отделяли шесть ограждений с колючей проволокой, смотровые вышки и овчарки.Тем не менее сбежать все же пытались — в 1989-м в колонии произошел бунт.&quot;Заключенные воспользовались тем, что администрация сменилась и на службу пришли новички. Пятнадцать человек взяли в заложники дежурного, его помощника и контролеров. Закрыли в камеры, а сами стали выпускать других осужденных. Выдвинули требования: автобус и деньги. Тогда колонию окружил спецназ, а на переговоры с бунтарями пошло начальство. Те сдались, когда им пообещали, что после бунта их сроки не увеличатся&quot;, — рассказывал СМИ бывший начальник ИК-56 Субхан Дадашов.В бетонных стенахИнцидент не удивляет: жизнь в "Черном беркуте" по-настоящему угнетала арестантов.Колония была рассчитана на 354 человека. Все содержались в узких камерах — на шести квадратных метрах размещали по двое. Они проводили там по 23 часа в сутки, прогулка длилась всего час. Лежать на кровати разрешали только во время ночного сна или болезни.Также требовалось подчиняться строгому распорядку: день начинался в шесть утра с завтрака и проверки, а заканчивался в десять вечера. Баня — раз в неделю. И то при условии, что осужденному за последние семь дней не делали замечаний. Отсутствие таковых служило и залогом встреч с родственниками — максимум дважды в год.Производством пожизненники не занимались — колонию так и не оборудовали рабочими камерами. А вот те, кто получал помилование от смертной казни, жили в бараках и заготавливали лес.Единственным послаблением было питание. Например, в меню входили супы, котлеты, пельмени, сыр и даже какао. Тарелки под надзором разносили сами зэки. Для этой работы требовалось получить особый допуск у местного психолога.Тем не менее такая жизнь для арестантов была предпочтительнее смерти. В интервью "Московскому комсомольцу" первый начальник "Черного беркута" Алексей Детков рассказывал, что предлагал жалобщикам написать прошение о расстреле, но никто не согласился.&quot;Это все бравада, когда говорят: &quot;Лучше бы расстреляли, чем так жить&quot;. Например, в период с 1992 по 1998 год произошли всего два суицида. Были случаи членовредительства, когда осужденный наносил себе какое-то ранение&quot;, — вспоминал он.Опасные соседи"Прославилась" колония и заключенными. На протяжении многих лет здесь содержали маньяков, террористов и участников преступных группировок. Даже свое неофициальное название в нулевые ИК получила благодаря одному из них.Бывший сотрудник ГАИ Хабас Закураев, приговоренный к 25 годам за убийство тещи, высек бетонную скульптуру беркута с головой змеи в когтях. Свое творение заключенный описывал так: "Беркуты — падальщики, а мы и есть падаль".Помогал ему самый известный арестант — Владимир Криштопа. В 1996-м он попал за решетку за изнасилование и убийство двух жительниц Ростова-на-Дону. Примечательно, что ранее преступник отбывал наказание в колонии "Черный дельфин", где также поучаствовал в создании постамента, подарившего название зоне.Еще один известный зэк — "ховринский маньяк" Владимир Белов. На его счету как минимум восемь жертв. В конце 2002-го он совершил заказное убийство одного из московских бизнесменов, а затем стал охотиться на женщин. Там же сидел Анатолий Седых, прозванный "липецким Чикатило".Содержался в тюремных стенах и один из лидеров ОПГ "Тверские волки" Александр Осипов, который расправился с предполагаемым убийцей Михаила Круга.Эти имена — лишь небольшая часть длинного списка.Превратить в музейВ 2018 году встал вопрос о закрытии колонии. Годовое содержание обходилось государству слишком дорого — 37 миллионов рублей, причем арестантами было занято меньше трети мест. Неоднократно поступали жалобы на ужасные условия: постройки давно обветшали.Через год из "Черного беркута" вывезли последнего осужденного пожизненно. Еще 59 человек этапировали в другие колонии, а 12 отпустили на свободу — они отбыли свои сроки.Формально ИК прекратила деятельность, но там оставили двоих арестантов — они жили в условиях колонии-поселения и следили за порядком. До последнего на территории находились и около 30 сотрудников.Сейчас колония опустела и похожа на город-призрак. Местные бизнесмены предлагают использовать ее для привлечения туристов в регион. По их мнению, зона может стать уральским "Алькатрасом". Как на самом деле сложится ее судьба, остается только гадать.
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свердловская область, михаил круг, ростов-на-дону, убийство
Свердловская область, Михаил Круг, Ростов-на-Дону, Убийство

"Умоляли расстрелять". Что скрывается за стенами самой жестокой тюрьмы

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Колонию "Черный беркут" считали одной из самых жестоких. Лагерь построили почти у полярного круга посреди вековой тайги. На протяжении ста лет там содержали маньяков, террористов и лидеров преступных группировок. Сегодня зона закрыта, но память о ней жива до сих пор. Каким был быт заключенных — в материале РИА Новости.

На скалах

ИК-56 открыли в 1935 году в поселке Лозьвинский Свердловской области. Туда свозили уголовников со всего Советского Союза. В частности, тех, кого приговорили к расстрелу, но помиловали.
Чтобы пресечь попытки побега, здания возвели прямо на скалах — так заключенные не смогли бы сделать подкоп. Порода была настолько твердой, что в "Беркуте" не удалось пробить канализацию. Кроме того, от свободы арестантов отделяли шесть ограждений с колючей проволокой, смотровые вышки и овчарки.
Тем не менее сбежать все же пытались — в 1989-м в колонии произошел бунт.
© РИА Новости / Владимир ПесняСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Сотрудник ФСИН России
«

"Заключенные воспользовались тем, что администрация сменилась и на службу пришли новички. Пятнадцать человек взяли в заложники дежурного, его помощника и контролеров. Закрыли в камеры, а сами стали выпускать других осужденных. Выдвинули требования: автобус и деньги. Тогда колонию окружил спецназ, а на переговоры с бунтарями пошло начальство. Те сдались, когда им пообещали, что после бунта их сроки не увеличатся", — рассказывал СМИ бывший начальник ИК-56 Субхан Дадашов.

В бетонных стенах

Инцидент не удивляет: жизнь в "Черном беркуте" по-настоящему угнетала арестантов.
Колония была рассчитана на 354 человека. Все содержались в узких камерах — на шести квадратных метрах размещали по двое. Они проводили там по 23 часа в сутки, прогулка длилась всего час. Лежать на кровати разрешали только во время ночного сна или болезни.
© Фото : Федеральная служба исполнения наказанийКолония "Черный беркут" в поселке Лозьвинский Свердловской области
Колония Черный беркут в поселке Лозьвинский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Федеральная служба исполнения наказаний
Колония "Черный беркут" в поселке Лозьвинский Свердловской области
Также требовалось подчиняться строгому распорядку: день начинался в шесть утра с завтрака и проверки, а заканчивался в десять вечера. Баня — раз в неделю. И то при условии, что осужденному за последние семь дней не делали замечаний. Отсутствие таковых служило и залогом встреч с родственниками — максимум дважды в год.
Производством пожизненники не занимались — колонию так и не оборудовали рабочими камерами. А вот те, кто получал помилование от смертной казни, жили в бараках и заготавливали лес.
Единственным послаблением было питание. Например, в меню входили супы, котлеты, пельмени, сыр и даже какао. Тарелки под надзором разносили сами зэки. Для этой работы требовалось получить особый допуск у местного психолога.
© РИА Новости / Илья НаймушинОсужденные на обеде в столовой мужской исправительной колонии
Осужденные на обеде в столовой мужской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Осужденные на обеде в столовой мужской исправительной колонии
Тем не менее такая жизнь для арестантов была предпочтительнее смерти. В интервью "Московскому комсомольцу" первый начальник "Черного беркута" Алексей Детков рассказывал, что предлагал жалобщикам написать прошение о расстреле, но никто не согласился.
«

"Это все бравада, когда говорят: "Лучше бы расстреляли, чем так жить". Например, в период с 1992 по 1998 год произошли всего два суицида. Были случаи членовредительства, когда осужденный наносил себе какое-то ранение", — вспоминал он.

Опасные соседи

"Прославилась" колония и заключенными. На протяжении многих лет здесь содержали маньяков, террористов и участников преступных группировок. Даже свое неофициальное название в нулевые ИК получила благодаря одному из них.
© Фото : Федеральная служба исполнения наказанийКолония "Черный беркут" в поселке Лозьвинский Свердловской области
Колония Черный беркут в поселке Лозьвинский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Федеральная служба исполнения наказаний
Колония "Черный беркут" в поселке Лозьвинский Свердловской области
Бывший сотрудник ГАИ Хабас Закураев, приговоренный к 25 годам за убийство тещи, высек бетонную скульптуру беркута с головой змеи в когтях. Свое творение заключенный описывал так: "Беркуты — падальщики, а мы и есть падаль".
Помогал ему самый известный арестант — Владимир Криштопа. В 1996-м он попал за решетку за изнасилование и убийство двух жительниц Ростова-на-Дону. Примечательно, что ранее преступник отбывал наказание в колонии "Черный дельфин", где также поучаствовал в создании постамента, подарившего название зоне.
Еще один известный зэк — "ховринский маньяк" Владимир Белов. На его счету как минимум восемь жертв. В конце 2002-го он совершил заказное убийство одного из московских бизнесменов, а затем стал охотиться на женщин. Там же сидел Анатолий Седых, прозванный "липецким Чикатило".
© СК РФ | Перейти в медиабанкЧлен банды "Тверские волки" Александр Осипов, проходящий свидетелем по делу об убийстве певца Михаила Круга, во время следственных действий в Тверской области
Член банды Тверские волки Александр Осипов проходящий свидетелем по делу об убийстве певца Михаила Круга, во время следственных действий в Тверской области
© СК РФ
Перейти в медиабанк
Член банды "Тверские волки" Александр Осипов, проходящий свидетелем по делу об убийстве певца Михаила Круга, во время следственных действий в Тверской области
Содержался в тюремных стенах и один из лидеров ОПГ "Тверские волки" Александр Осипов, который расправился с предполагаемым убийцей Михаила Круга.
Эти имена — лишь небольшая часть длинного списка.

Превратить в музей

В 2018 году встал вопрос о закрытии колонии. Годовое содержание обходилось государству слишком дорого — 37 миллионов рублей, причем арестантами было занято меньше трети мест. Неоднократно поступали жалобы на ужасные условия: постройки давно обветшали.
ИК-6 Черный дельфин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Теперь здесь все иначе". Что происходит в самой знаменитой колонии России
19 октября 2023, 08:00
Через год из "Черного беркута" вывезли последнего осужденного пожизненно. Еще 59 человек этапировали в другие колонии, а 12 отпустили на свободу — они отбыли свои сроки.
Формально ИК прекратила деятельность, но там оставили двоих арестантов — они жили в условиях колонии-поселения и следили за порядком. До последнего на территории находились и около 30 сотрудников.
Сейчас колония опустела и похожа на город-призрак. Местные бизнесмены предлагают использовать ее для привлечения туристов в регион. По их мнению, зона может стать уральским "Алькатрасом". Как на самом деле сложится ее судьба, остается только гадать.
 
Свердловская областьМихаил КругРостов-на-ДонуУбийство
 
 
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