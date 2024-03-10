https://ria.ru/20240310/trevoga-1932186438.html

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях - РИА Новости, 10.03.2024

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:23

2024-03-10T20:23

2024-03-10T20:23

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19.39 мск. Ранее воздушная тревога прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, харьковская область, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины