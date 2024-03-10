Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях
В Черкасской, Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди в подземном переходе во время воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco Seco
Люди в подземном переходе во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19.39 мск.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.