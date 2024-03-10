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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/trevoga-1932087999.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.03.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T00:23
2024-03-10T00:23
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Одесской области был объявлен в 23.56 мск. Через четыре минуты ее объявили в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина
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украина, кировоградская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина возле бомбоубежища на Украине
Мужчина возле бомбоубежища на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина возле бомбоубежища на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Одесской области был объявлен в 23.56 мск. Через четыре минуты ее объявили в Кировоградской области.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
00:16
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКировоградская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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