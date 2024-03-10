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В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2024
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11:57 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/tokmak-1932127395.html
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2024
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов
Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:57
2024-03-10T11:57
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
токмак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, украинские войска обстреливают город из реактивной системы залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240209/obstrel-1926361996.html
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запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, токмак, происшествия
Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Токмак, Происшествия
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов

Рогов: Токмак находится под огнем боевиков ВСУ, работают системы ПВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS
9 февраля, 10:23
По его словам, украинские войска обстреливают город из реактивной системы залпового огня.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Автомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
9 марта, 12:56
 
Запорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссияТокмакПроисшествия
 
 
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