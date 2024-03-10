https://ria.ru/20240310/tokmak-1932127395.html
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2024
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов
Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:57
2024-03-10T11:57
2024-03-10T11:57
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, украинские войска обстреливают город из реактивной системы залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240209/obstrel-1926361996.html
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, токмак, происшествия
Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Токмак, Происшествия
В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов
Рогов: Токмак находится под огнем боевиков ВСУ, работают системы ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости.
Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале
.
"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов.
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS
По его словам, украинские войска обстреливают город из реактивной системы залпового огня.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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