https://ria.ru/20240310/tokmak-1932127395.html

В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов

В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2024

В Токмаке сработала система ПВО, заявил Рогов

Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:57

2024-03-10T11:57

2024-03-10T11:57

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

токмак

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал Рогов. По его словам, украинские войска обстреливают город из реактивной системы залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240209/obstrel-1926361996.html

https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

запорожская область

россия

токмак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, токмак, происшествия