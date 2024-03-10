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Нетаньяху отверг возможность существования палестинского государства - РИА Новости, 10.03.2024
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23:05 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/suschestvovanie-1932200253.html
Нетаньяху отверг возможность существования палестинского государства
Нетаньяху отверг возможность существования палестинского государства - РИА Новости, 10.03.2024
Нетаньяху отверг возможность существования палестинского государства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отвергает возможность существования палестинского государства. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:05
2024-03-10T23:05
в мире
израиль
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отвергает возможность существования палестинского государства. "Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства", - заявил Нетаньяху в интервью изданию Politico. Кроме того, израильский премьер заявил, что Израиль должен иметь полный контроль над всеми палестинскими территориями к западу от реки Иордан. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932197783.html
https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html
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в мире, израиль, россия, иордан, владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Иордан, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху отверг возможность существования палестинского государства

Politico: Нетаньяху отверг возможность существования палестинского государства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отвергает возможность существования палестинского государства.
«
"Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства", - заявил Нетаньяху в интервью изданию Politico.
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Кроме того, израильский премьер заявил, что Израиль должен иметь полный контроль над всеми палестинскими территориями к западу от реки Иордан.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияИорданВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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