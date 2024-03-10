https://ria.ru/20240310/strelba-1932176861.html
Бастрыкин запросил доклад по информации о стрельбе в подмосковном кафе
Бастрыкин запросил доклад по информации о стрельбе в подмосковном кафе - РИА Новости, 10.03.2024
Бастрыкин запросил доклад по информации о стрельбе в подмосковном кафе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об инциденте со стрельбой в кафе в подмосковных... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:59
2024-03-10T18:59
2024-03-10T18:59
происшествия
россия
люберцы
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об инциденте со стрельбой в кафе в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу возле кафе на Комсомольском проспекте в подмосковных Люберцах. Пострадало трое человек, они были госпитализированы. "Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами мужчин. Как отмечает ведомство, дело возбуждено по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство).
https://ria.ru/20240226/politsiya-1929522819.html
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люберцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, люберцы, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Люберцы, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Бастрыкин запросил доклад по информации о стрельбе в подмосковном кафе
Бастрыкин поручил представить доклад по информации о стрельбе в кафе в Люберцах