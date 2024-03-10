https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932151874.html

Восстановившиеся после ранений бойцы развернули мастерскую по ремонту БПЛА

Восстановившиеся после ранений бойцы развернули мастерскую по ремонту БПЛА - РИА Новости, 10.03.2024

Восстановившиеся после ранений бойцы развернули мастерскую по ремонту БПЛА

Военнослужащие группировки войск "Центр", восстановившиеся после ранений, вновь вернулись в зону проведения специальной военной операции и организовали... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:32

2024-03-10T15:32

2024-03-10T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", восстановившиеся после ранений, вновь вернулись в зону проведения специальной военной операции и организовали мастерскую по ремонту и прошивке разведывательных и ударных квадрокоптеров, передает корреспондент РИА Новости. Боец с позывным "Беркут" получил ранение в зоне СВО и восстановившись, вновь вернулся на фронт, организовав с братом мастерскую, где ремонтируются и прошиваются поврежденные квадрокоптеры со всех участков фронта. "Давно служим, с самого начала на СВО находимся, работали на "передке" (первой линии обороны - ред.)... После ранения попал сюда. В полку восстанавливали "птички", потихоньку развивались, чтобы работа шла. Мы шли - полк, бригада, округ. Теперь все округа обеспечиваем по ремонту и прошивкам", - рассказал агентству "Беркут". Вместе с ним на фронт приехал его младший брат с позывным "Кент", который занимается прошивкой квадрокоптеров. Со слов военнослужащего, он сначала отговаривал брата возвращаться на фронт, но в итоге поехал вместе с ним. "Приехал сюда я с "Беркутом". Получается, он пришел после ранения на реабилитацию, его вызвал командир. Я отговаривал его не ехать, либо я поеду с ним. В итоге, не отговорил, и теперь мы здесь, делаем общее дело", - рассказал "Кент". По словам военнослужащих, в мастерской они занимаются полным циклом восстановления поврежденных дронов: от механической сборки, до прошивки программного обеспечения. Есть возможность восстанавливать сильно поврежденные дроны. "Мы занимаемся ремонтом полностью, то есть, принесут полностью битую-разбитую "птичку", делаем с нуля, можно сказать до "фантика". Она будет, как новая. Не идеально новая, но работать будет еще лучше", - уточнил "Кент". Бойцы подытожили, что планы у мастерской "наполеоновские", поскольку ищут способы нарастить темпы работы и объемы восстанавливаемой техники, а также расширить штат инженеров.

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931858968.html

https://ria.ru/20240309/nagrady-1932023328.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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