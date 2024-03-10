https://ria.ru/20240310/soboleznovanie-1932163919.html

Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР

Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР - РИА Новости, 10.03.2024

Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР

Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, который посвятил 50 лет жизни развитию... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:05

2024-03-10T17:05

2024-03-10T17:05

экономика

георгий лунтовский

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

анатолий аксаков

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, который посвятил 50 лет жизни развитию банковской и финансовой сферы, говорится на сайте регулятора. Ранее в воскресенье о смерти Лунтовского сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Десятого марта, на 74 году жизни, после продолжительной болезни умер Георгий Иванович Лунтовский, президент Ассоциации банков России. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Георгия Ивановича Лунтовского. Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами", - сказано в сообщении ЦБ. С 1999 по 2017 годы Лунтовский работал на посту заместителя и первого заместителя председателя Банка России. Он курировал работу территориальных учреждений Банка России, много лет посвятил вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения страны. Банковскую ассоциацию возглавил в 2017 году.

https://ria.ru/20240310/luntovskiy-1932162905.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, георгий лунтовский, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков