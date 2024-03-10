Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР
ЦБР выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР Георгия Лунтовского
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГлава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, который посвятил 50 лет жизни развитию банковской и финансовой сферы, говорится на сайте регулятора.
Ранее в воскресенье о смерти Лунтовского сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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"Десятого марта, на 74 году жизни, после продолжительной болезни умер Георгий Иванович Лунтовский, президент Ассоциации банков России. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Георгия Ивановича Лунтовского. Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами", - сказано в сообщении ЦБ.
С 1999 по 2017 годы Лунтовский работал на посту заместителя и первого заместителя председателя Банка России. Он курировал работу территориальных учреждений Банка России, много лет посвятил вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения страны. Банковскую ассоциацию возглавил в 2017 году.