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Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР - РИА Новости, 10.03.2024
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17:05 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/soboleznovanie-1932163919.html
Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР
Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР - РИА Новости, 10.03.2024
Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР
Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, который посвятил 50 лет жизни развитию... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:05
2024-03-10T17:05
экономика
георгий лунтовский
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, который посвятил 50 лет жизни развитию банковской и финансовой сферы, говорится на сайте регулятора. Ранее в воскресенье о смерти Лунтовского сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Десятого марта, на 74 году жизни, после продолжительной болезни умер Георгий Иванович Лунтовский, президент Ассоциации банков России. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Георгия Ивановича Лунтовского. Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами", - сказано в сообщении ЦБ. С 1999 по 2017 годы Лунтовский работал на посту заместителя и первого заместителя председателя Банка России. Он курировал работу территориальных учреждений Банка России, много лет посвятил вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения страны. Банковскую ассоциацию возглавил в 2017 году.
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экономика, георгий лунтовский, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков
Экономика, Георгий Лунтовский, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Анатолий Аксаков
Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР

ЦБР выразил соболезнования в связи с кончиной главы АБР Георгия Лунтовского

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГлава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Банк России выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского, который посвятил 50 лет жизни развитию банковской и финансовой сферы, говорится на сайте регулятора.
Ранее в воскресенье о смерти Лунтовского сообщил председатель совета ассоциации, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«
"Десятого марта, на 74 году жизни, после продолжительной болезни умер Георгий Иванович Лунтовский, президент Ассоциации банков России. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Георгия Ивановича Лунтовского. Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами", - сказано в сообщении ЦБ.
С 1999 по 2017 годы Лунтовский работал на посту заместителя и первого заместителя председателя Банка России. Он курировал работу территориальных учреждений Банка России, много лет посвятил вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения страны. Банковскую ассоциацию возглавил в 2017 году.
Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Умер глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
Вчера, 17:00
 
ЭкономикаГеоргий ЛунтовскийГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий Аксаков
 
 
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