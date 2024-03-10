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Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.03.2024
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14:34 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/slutskiy-1932144267.html
Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий
Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.03.2024
Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий
Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры гораздо более агрессивной, чем сам альянс, сообщил глава думского международного комитета и лидер... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:34
2024-03-10T14:34
в мире
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франция
польша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры гораздо более агрессивной, чем сам альянс, сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале, комментируя заявления президента Франции ЭммануЭля Макрона. Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, среди которых Германия, Чехия и Польша. "Макрон вопреки позиции большинства европейских столиц не отказывается от идеи напрямую столкнуть войска натовских стран с российскими… Самоубийственное намерение пока поддержали только прибалтийские страны, власти которых не хотят уступать первенство в русофобской гонке… Но вполне очевидно, что Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры – гораздо более агрессивной, чем сама организация", - написал Слуцкий.По его словам, Макрон не справился с "ролью Наполеона", поскольку его предложение об отправке европейских войск для борьбы с Москвой отвергли Берлин, Лондон, Рим, Прага и даже Польша. "Он вынужден довольствоваться ролью (Георгия) Гапона, самонадеянно заявившего однажды: "А разве Гапон не может стать Наполеоном?". Не может! Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?" - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, париж, франция, польша, леонид слуцкий (политик), эммануэль макрон, евросоюз, лдпр
В мире, Париж, Франция, Польша, Леонид Слуцкий (политик), Эммануэль Макрон, Евросоюз, ЛДПР
Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий

Слуцкий: Париж претендует на роль создателя структуры гораздо агрессивнее НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры гораздо более агрессивной, чем сам альянс, сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале, комментируя заявления президента Франции ЭммануЭля Макрона.
Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, среди которых Германия, Чехия и Польша.
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Макрон все-таки решил повоевать с Россией
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"Макрон вопреки позиции большинства европейских столиц не отказывается от идеи напрямую столкнуть войска натовских стран с российскими… Самоубийственное намерение пока поддержали только прибалтийские страны, власти которых не хотят уступать первенство в русофобской гонке… Но вполне очевидно, что Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры – гораздо более агрессивной, чем сама организация", - написал Слуцкий.
По его словам, Макрон не справился с "ролью Наполеона", поскольку его предложение об отправке европейских войск для борьбы с Москвой отвергли Берлин, Лондон, Рим, Прага и даже Польша.
"Он вынужден довольствоваться ролью (Георгия) Гапона, самонадеянно заявившего однажды: "А разве Гапон не может стать Наполеоном?". Не может! Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?" - сказал Слуцкий.
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В миреПарижФранцияПольшаЛеонид Слуцкий (политик)Эммануэль МакронЕвросоюзЛДПР
 
 
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