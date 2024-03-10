https://ria.ru/20240310/slutskiy-1932144267.html

Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий

Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.03.2024

Париж хочет создать агрессивную внутринатовскую структуру, заявил Слуцкий

Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры гораздо более агрессивной, чем сам альянс, сообщил глава думского международного комитета и лидер... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:34

2024-03-10T14:34

2024-03-10T14:34

в мире

париж

франция

польша

леонид слуцкий (политик)

эммануэль макрон

евросоюз

лдпр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры гораздо более агрессивной, чем сам альянс, сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале, комментируя заявления президента Франции ЭммануЭля Макрона. Ранее издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным издания, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи", чем большинство стран ЕС, среди которых Германия, Чехия и Польша. "Макрон вопреки позиции большинства европейских столиц не отказывается от идеи напрямую столкнуть войска натовских стран с российскими… Самоубийственное намерение пока поддержали только прибалтийские страны, власти которых не хотят уступать первенство в русофобской гонке… Но вполне очевидно, что Париж претендует на роль создателя внутринатовской структуры – гораздо более агрессивной, чем сама организация", - написал Слуцкий.По его словам, Макрон не справился с "ролью Наполеона", поскольку его предложение об отправке европейских войск для борьбы с Москвой отвергли Берлин, Лондон, Рим, Прага и даже Польша. "Он вынужден довольствоваться ролью (Георгия) Гапона, самонадеянно заявившего однажды: "А разве Гапон не может стать Наполеоном?". Не может! Все это опасные игры с огнем, который рискует обрушиться в первую очередь на головы западных русофобов. Ведь ничего нельзя исключать, господин Макрон?" - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, польша, леонид слуцкий (политик), эммануэль макрон, евросоюз, лдпр