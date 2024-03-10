https://ria.ru/20240310/slovakiya-1932167293.html
Опрос выявил самого популярного политика в Словакии
Опрос выявил самого популярного политика в Словакии - РИА Новости, 10.03.2024
Опрос выявил самого популярного политика в Словакии
Наибольшим доверием среди политиков в Словакии пользуется спикер парламента Петер Пеллегрини, который также является одним из 11 кандидатов на пост президента... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:35
2024-03-10T17:35
2024-03-10T17:45
в мире
петер пеллегрини
словакия
зузана чапутова
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/97/1555379750_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_0d48d292edb65104bf222a250c010fae.jpg
БРАТИСЛАВА, 10 мар — РИА Новости. Наибольшим доверием среди политиков в Словакии пользуется спикер парламента Петер Пеллегрини, который также является одним из 11 кандидатов на пост президента республики, следует из данных опроса агентства FOCUS. "Наибольшим доверием среди политиков пользуется Петер Пеллегрини. Доверие шефу парламента выразили 47% респондентов", — следует из данных опроса, проведенного по заказу телеканала Markiza. На втором месте в рейтинге политиков, пользующихся наиболее высоким доверием в Словакии, оказалась президент республики Зузана Чапутова (43%), на третьем месте — премьер-министр страны Роберт Фицо (34%). Наихудшие результаты показали бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента республики Игорь Матович (13%) и политик Кристиан Форро (12%), которые также выдвинули свои кандидатуры на выборы президента страны, запланированные на весну.Опрос был проведен с 14 по 21 февраля, в нем приняли участие 1025 респондентов. Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. Данные социологических исследований, которые проводились ранее, свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет Пеллегрини. Действующая глава Словакии Чапутова ранее заявила, что не будет участвовать в президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240214/kandidaty-1927414541.html
https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/97/1555379750_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0b8a3ae6c2b457d815483699ac733529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петер пеллегрини, словакия, зузана чапутова, роберт фицо
В мире, Петер Пеллегрини, Словакия, Зузана Чапутова, Роберт Фицо
Опрос выявил самого популярного политика в Словакии
FOCUS: наибольшим доверием в Словакии пользуется спикер парламента Пеллегрини
БРАТИСЛАВА, 10 мар — РИА Новости.
Наибольшим доверием среди политиков в Словакии пользуется спикер парламента Петер Пеллегрини, который также является одним из 11 кандидатов на пост президента республики, следует из данных опроса агентства FOCUS
.
"Наибольшим доверием среди политиков пользуется Петер Пеллегрини. Доверие шефу парламента выразили 47% респондентов", — следует из данных опроса, проведенного по заказу телеканала Markiza.
В Словакии к участию в президентских выборах допустили десять кандидатов
На втором месте в рейтинге политиков, пользующихся наиболее высоким доверием в Словакии, оказалась президент республики Зузана Чапутова
(43%), на третьем месте — премьер-министр страны Роберт Фицо
(34%). Наихудшие результаты показали бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента республики Игорь Матович
(13%) и политик Кристиан Форро (12%), которые также выдвинули свои кандидатуры на выборы президента страны, запланированные на весну.
Опрос был проведен с 14 по 21 февраля, в нем приняли участие 1025 респондентов.
Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. Данные социологических исследований, которые проводились ранее, свидетельствовали о том, что наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет Пеллегрини. Действующая глава Словакии Чапутова ранее заявила, что не будет участвовать в президентских выборах. Президент в Словакии избирается на пять лет, срок полномочий первой в истории страны женщины-президента истекает 15 июня 2024 года.
Вице-спикер Словакии пообещал развивать отношения с Россией и Белоруссией