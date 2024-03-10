Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением" - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 10.03.2024 (обновлено: 20:20 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/skhema-1932185626.html
В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением"
В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением" - РИА Новости, 10.03.2024
В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением"
Злоумышленники стали звонить людям под видом медицинских работников и предлагать дорогостоящее лечение из-за "плохих анализов, сообщила представитель МВД Ирина... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T20:17
2024-03-10T20:20
общество
ирина волк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Злоумышленники стали звонить людям под видом медицинских работников и предлагать дорогостоящее лечение из-за "плохих анализов, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram."Мошенник представляется помощником какого-либо "профессора" или "главврача" и сообщает, что пришли "плохие анализы", которые гражданин якобы сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение", — рассказала Волк.Затем аферисты перезванивают жертве и заявляют, что медицинская помощь будет дорогостоящей, а деньги необходимо перечислять сразу.Представитель Министерства внутренних дел рекомендовала в таких случаях сразу прерывать диалог и не давать преступникам никакой информации о своем здоровье и финансах.
https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_0e495bc203347f121b4085a53cd89a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ирина волк, россия
Общество, Ирина Волк, Россия
В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением"

Представитель МВД предупредила о новой схеме мошенничества с "платным лечением"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Злоумышленники стали звонить людям под видом медицинских работников и предлагать дорогостоящее лечение из-за "плохих анализов, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
"Мошенник представляется помощником какого-либо "профессора" или "главврача" и сообщает, что пришли "плохие анализы", которые гражданин якобы сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение", — рассказала Волк.
© Ирина Волк/TelegramСкриншот поста, выложенного на странице Ирины Волк в Telegram
Скриншот поста, выложенного на странице Ирины Волк в Telegram
© Ирина Волк/Telegram
Скриншот поста, выложенного на странице Ирины Волк в Telegram
Затем аферисты перезванивают жертве и заявляют, что медицинская помощь будет дорогостоящей, а деньги необходимо перечислять сразу.
Представитель Министерства внутренних дел рекомендовала в таких случаях сразу прерывать диалог и не давать преступникам никакой информации о своем здоровье и финансах.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры
15 февраля, 14:28
 
ОбществоИрина ВолкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала