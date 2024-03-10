https://ria.ru/20240310/skhema-1932185626.html

В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением"

В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением" - РИА Новости, 10.03.2024

В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением"

Злоумышленники стали звонить людям под видом медицинских работников и предлагать дорогостоящее лечение из-за "плохих анализов, сообщила представитель МВД Ирина... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T20:17

2024-03-10T20:17

2024-03-10T20:20

общество

ирина волк

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Злоумышленники стали звонить людям под видом медицинских работников и предлагать дорогостоящее лечение из-за "плохих анализов, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram."Мошенник представляется помощником какого-либо "профессора" или "главврача" и сообщает, что пришли "плохие анализы", которые гражданин якобы сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение", — рассказала Волк.Затем аферисты перезванивают жертве и заявляют, что медицинская помощь будет дорогостоящей, а деньги необходимо перечислять сразу.Представитель Министерства внутренних дел рекомендовала в таких случаях сразу прерывать диалог и не давать преступникам никакой информации о своем здоровье и финансах.

https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, ирина волк, россия