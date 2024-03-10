https://ria.ru/20240310/shebekino-1932129535.html
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Шебекинском городском округе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:18
2024-03-10T12:18
2024-03-10T12:18
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происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Шебекинском городском округе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале главка в 11.52 мск воскресенья. Спустя примерно 20 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность
В Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности