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В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/shebekino-1932129535.html
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.03.2024
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Шебекинском городском округе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:18
2024-03-10T12:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Шебекинском городском округе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале главка в 11.52 мск воскресенья. Спустя примерно 20 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html
белгородская область
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность

В Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области Мобильный пункт временного размещения в Шебекино
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Шебекинском городском округе отменена, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале главка в 11.52 мск воскресенья. Спустя примерно 20 минут отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
"Станут целью". Стало известно, кого Запад может отправить на Украину
Вчера, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская область
 
 
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