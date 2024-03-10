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Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки - РИА Новости, 10.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:11 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/razrabotki-1932054019.html
Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки
Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки - РИА Новости, 10.03.2024
Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки
Московские производители одежды, украшений и аксессуаров наращивают объемы производства; выпуск одежды за прошлый год вырос более чем на 250%, сообщил министр... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T09:11
2024-03-10T09:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
экономика
владислав овчинский
сергей собянин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские производители одежды, украшений и аксессуаров наращивают объемы производства; выпуск одежды за прошлый год вырос более чем на 250%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В частности, московский производитель головных уборов и аксессуаров за 10 лет увеличил выпуск продукции в 10 раз, в его каталоге - более 180 наименований товаров."Столичные предприятия разрабатывают и выпускают товары первой необходимости и уникальные изделия. По итогам 2023 года объем производства одежды в Москве вырос на 254,6% по сравнению с показателями 2022 года. Этому способствует системная и антикризисная поддержка города. Благодаря созданному инвестиционному климату предприятия имеют средства для всестороннего развития и продвижения московских продуктов в стране и за ее пределами", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Еще одна московская компания, выпускающая одежду, разнообразную текстильную продукцию и аксессуары, в пять раз расширила ассортимент моделей футболок, добавили в пресс-службе."Мы значительно расширили ассортимент – теперь у нас представлены мужские, женские и детские футболки в разных ценовых сегментах, для любого типа фигуры и стиля. Все они доступны в разных цветах и с разными рисунками. Также существенно улучшены характеристики материала и добавлены новые ткани", – рассказала сооснователь компании Мария Батюхнова.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за прошлый год рост производства обрабатывающей промышленности столицы составил 22,3% (без учета нефтеперерабатывающей отрасли).По поручению мэра в Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.
https://ria.ru/20240307/moskva-1931640861.html
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технологии, москва, экономика, владислав овчинский, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Экономика, Владислав Овчинский, Сергей Собянин

Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП Производтство одежды в Москве
Производтство одежды в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП
Производтство одежды в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские производители одежды, украшений и аксессуаров наращивают объемы производства; выпуск одежды за прошлый год вырос более чем на 250%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В частности, московский производитель головных уборов и аксессуаров за 10 лет увеличил выпуск продукции в 10 раз, в его каталоге - более 180 наименований товаров.
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"Столичные предприятия разрабатывают и выпускают товары первой необходимости и уникальные изделия. По итогам 2023 года объем производства одежды в Москве вырос на 254,6% по сравнению с показателями 2022 года. Этому способствует системная и антикризисная поддержка города. Благодаря созданному инвестиционному климату предприятия имеют средства для всестороннего развития и продвижения московских продуктов в стране и за ее пределами", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
Еще одна московская компания, выпускающая одежду, разнообразную текстильную продукцию и аксессуары, в пять раз расширила ассортимент моделей футболок, добавили в пресс-службе.
"Мы значительно расширили ассортимент – теперь у нас представлены мужские, женские и детские футболки в разных ценовых сегментах, для любого типа фигуры и стиля. Все они доступны в разных цветах и с разными рисунками. Также существенно улучшены характеристики материала и добавлены новые ткани", – рассказала сооснователь компании Мария Батюхнова.
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Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за прошлый год рост производства обрабатывающей промышленности столицы составил 22,3% (без учета нефтеперерабатывающей отрасли).
По поручению мэра в Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП Производтство одежды в Москве
Производтство одежды в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ДИППП
Производтство одежды в Москве
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваЭкономикаВладислав ОвчинскийСергей Собянин
 
 
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