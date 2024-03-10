https://ria.ru/20240310/putin-1932142452.html
Стало известно о графике Путина на следующую неделю
Стало известно о графике Путина на следующую неделю - РИА Новости, 11.03.2024
Стало известно о графике Путина на следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T14:19
2024-03-10T14:19
2024-03-11T02:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями конкурса "Лидеры России", членами кабмина и Совета безопасности. График президента на следующую неделю был озвучен в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". "Путин на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России", - сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Пока неизвестно, какой способ голосования выберет глава государства - очный, на участке, или электронный. Кроме этого, по данным телеканала, глава государства на следующей неделе проведёт встречу с победителями конкурса "Лидеры России", а также совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством.
https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Стало известно о графике Путина на следующую неделю
Путин на следующей неделе проголосует на выборах президента