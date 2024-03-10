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Стало известно о графике Путина на следующую неделю - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:19 10.03.2024 (обновлено: 02:18 11.03.2024)
https://ria.ru/20240310/putin-1932142452.html
Стало известно о графике Путина на следующую неделю
Стало известно о графике Путина на следующую неделю - РИА Новости, 11.03.2024
Стало известно о графике Путина на следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-10T14:19
2024-03-11T02:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями конкурса "Лидеры России", членами кабмина и Совета безопасности. График президента на следующую неделю был озвучен в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". "Путин на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России", - сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Пока неизвестно, какой способ голосования выберет глава государства - очный, на участке, или электронный. Кроме этого, по данным телеканала, глава государства на следующей неделе проведёт встречу с победителями конкурса "Лидеры России", а также совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством.
https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html
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политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Стало известно о графике Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе проголосует на выборах президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями конкурса "Лидеры России", членами кабмина и Совета безопасности.
График президента на следующую неделю был озвучен в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
"Путин на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России", - сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
Пока неизвестно, какой способ голосования выберет глава государства - очный, на участке, или электронный.
Кроме этого, по данным телеканала, глава государства на следующей неделе проведёт встречу с победителями конкурса "Лидеры России", а также совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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