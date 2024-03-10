https://ria.ru/20240310/putin-1932142452.html

Стало известно о графике Путина на следующую неделю

Стало известно о графике Путина на следующую неделю - РИА Новости, 11.03.2024

Стало известно о графике Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T14:19

2024-03-10T14:19

2024-03-11T02:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, он также встретится с победителями конкурса "Лидеры России", членами кабмина и Совета безопасности. График президента на следующую неделю был озвучен в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1". "Путин на следующей неделе, как и вся страна, будет участвовать в голосовании на выборах президента России", - сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале. Пока неизвестно, какой способ голосования выберет глава государства - очный, на участке, или электронный. Кроме этого, по данным телеканала, глава государства на следующей неделе проведёт встречу с победителями конкурса "Лидеры России", а также совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством.

https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, павел зарубин