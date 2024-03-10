https://ria.ru/20240310/pulkovo-1932174627.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 10.03.2024
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Росавиация сняла ограничения на работу в "Пулково", аэропорт работает в штатном режиме, на запасные аэродромы ушли три рейса, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T18:34
2024-03-10T18:34
2024-03-10T18:40
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Росавиация сняла ограничения на работу в "Пулково", аэропорт работает в штатном режиме, на запасные аэродромы ушли три рейса, сообщило ведомство.Ранее объявлялось об ограничениях для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов."В 18.22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты. За время их действия (с 17.00 мск) на запасные аэродромы ушли три рейса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В Пулково сняли ограничения, аэропорт работает штатно