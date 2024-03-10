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В аэропорту Пулково ввели ограничения - РИА Новости, 10.03.2024
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17:44 10.03.2024 (обновлено: 18:20 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/pulkovo-1932168365.html
В аэропорту Пулково ввели ограничения
В аэропорту Пулково ввели ограничения - РИА Новости, 10.03.2024
В аэропорту Пулково ввели ограничения
Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T17:44
2024-03-10T18:20
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщило ведомство.&quot;Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта на работу аэропорта Пулково введены ограничения&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации при этом не уточнили, с чем связаны ограничения.
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пулково ввели ограничения

В аэропорту Пулково ввели ограничения для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщило ведомство.
«

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта на работу аэропорта Пулково введены ограничения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации при этом не уточнили, с чем связаны ограничения.
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Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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