https://ria.ru/20240310/pulkovo-1932168365.html

В аэропорту Пулково ввели ограничения

В аэропорту Пулково ввели ограничения - РИА Новости, 10.03.2024

В аэропорту Пулково ввели ограничения

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:44

2024-03-10T17:44

2024-03-10T18:20

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщило ведомство."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта на работу аэропорта Пулково введены ограничения", — говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации при этом не уточнили, с чем связаны ограничения.

https://ria.ru/20240309/samolet-1931998476.html

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2024

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)