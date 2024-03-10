Рейтинг@Mail.ru
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932125648.html
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс - РИА Новости, 10.03.2024
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс
Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:33
2024-03-10T11:33
происшествия
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной ветке, сообщает правительство региона. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание на трубопроводе произошло вне населенного пункта, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. "Данное происшествие не повлияло и на технологический процесс - по данным региональных служб, транспортировка газа осуществляется по резервной ветке", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального правительства. Уточняется, что в настоящее время возгорание вблизи поселка Лыхма полностью ликвидировано, угрозы жизнедеятельности населения и объектам экономики нет.
https://ria.ru/20240306/chs-1931365306.html
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белоярский район, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс

Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной ветке, сообщает правительство региона.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание на трубопроводе произошло вне населенного пункта, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет.
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ
6 марта, 08:27
"Данное происшествие не повлияло и на технологический процесс - по данным региональных служб, транспортировка газа осуществляется по резервной ветке", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального правительства.
Уточняется, что в настоящее время возгорание вблизи поселка Лыхма полностью ликвидировано, угрозы жизнедеятельности населения и объектам экономики нет.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Пожар на хлебокомбинате в Горловке уничтожил более тонны хлеба
Вчера, 10:33
 
ПроисшествияБелоярский районХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала