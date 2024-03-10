https://ria.ru/20240310/pozhar-1932125648.html

Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс

Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс - РИА Новости, 10.03.2024

Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс

Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T11:33

2024-03-10T11:33

2024-03-10T11:33

происшествия

белоярский район

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной ветке, сообщает правительство региона. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание на трубопроводе произошло вне населенного пункта, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. "Данное происшествие не повлияло и на технологический процесс - по данным региональных служб, транспортировка газа осуществляется по резервной ветке", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального правительства. Уточняется, что в настоящее время возгорание вблизи поселка Лыхма полностью ликвидировано, угрозы жизнедеятельности населения и объектам экономики нет.

https://ria.ru/20240306/chs-1931365306.html

https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html

белоярский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белоярский район, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)