https://ria.ru/20240310/pozhar-1932125648.html
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс - РИА Новости, 10.03.2024
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс
Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T11:33
2024-03-10T11:33
2024-03-10T11:33
происшествия
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авария на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа не повлияла на технологический процесс, подача газа осуществляется по резервной ветке, сообщает правительство региона. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание на трубопроводе произошло вне населенного пункта, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась. По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. "Данное происшествие не повлияло и на технологический процесс - по данным региональных служб, транспортировка газа осуществляется по резервной ветке", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального правительства. Уточняется, что в настоящее время возгорание вблизи поселка Лыхма полностью ликвидировано, угрозы жизнедеятельности населения и объектам экономики нет.
https://ria.ru/20240306/chs-1931365306.html
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
белоярский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоярский район, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс
Пожар на газопроводе в Югре не повлиял на технологический процесс