В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек
Старовойт: в Курской области женщина погибла при пожаре из-за удара ВСУ
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
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"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал он.
Старовойт выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшему пожелал выздоровления, добавив, что будет держать его лечение на контроле.
Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение.
Кроме того, в селе частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.