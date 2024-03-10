https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html

В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек

В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек - РИА Новости, 10.03.2024

В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек

В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:07

2024-03-10T08:07

2024-03-10T09:59

происшествия

курская область

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал он.Старовойт выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшему пожелал выздоровления, добавив, что будет держать его лечение на контроле.Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение. Кроме того, в селе частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область