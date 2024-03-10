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В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек - РИА Новости, 10.03.2024
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08:07 10.03.2024 (обновлено: 09:59 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html
В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек
В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек - РИА Новости, 10.03.2024
В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек
В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:07
2024-03-10T09:59
происшествия
курская область
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал он.Старовойт выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшему пожелал выздоровления, добавив, что будет держать его лечение на контроле.Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение. Кроме того, в селе частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области при пожаре из-за обстрела погиб человек

Старовойт: в Курской области женщина погибла при пожаре из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", — написал он.
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Старовойт выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшему пожелал выздоровления, добавив, что будет держать его лечение на контроле.
Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение.
Кроме того, в селе частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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