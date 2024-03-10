https://ria.ru/20240310/pozhar-1932104942.html

В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе

В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе - РИА Новости, 10.03.2024

В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе

Пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T07:54

2024-03-10T07:54

2024-03-10T07:55

белоярский район

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Произошел пожар на линейном объекте – трубопроводе – вне населенного пункта, пострадавших нет. Когда сообщение поступило, туда отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время горение было ликвидировано, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

белоярский район

ханты-мансийский автономный округ

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белоярский район, происшествия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)