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В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе
В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе - РИА Новости, 10.03.2024
В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе
Пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T07:54
2024-03-10T07:54
2024-03-10T07:55
белоярский район
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Произошел пожар на линейном объекте – трубопроводе – вне населенного пункта, пострадавших нет. Когда сообщение поступило, туда отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время горение было ликвидировано, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
белоярский район
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белоярский район, происшествия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белоярский район, Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ХМАО ликвидировали пожар на трубопроводе
В Белоярском районе ХМАО загорелся трубопровод, горение ликвидировано
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Произошел пожар на линейном объекте – трубопроводе – вне населенного пункта, пострадавших нет. Когда сообщение поступило, туда отправились подразделения ведомственной пожарной охраны и технический специалист", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в настоящее время горение было ликвидировано, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия не требовалась.